Lanzan Apoyo Bienestar para Mujeres Emprendedoras de 20 a 49 Años: Requisitos para Pedir $5,000

Se lanzó la convocatoria de un nuevo apoyo Bienestar para mujeres emprendedoras de 20 a 49 años, y si te interesa incorporarte a este programa, acá en N+ te decimos cuáles son los requisitos para pedir la ayuda económica de $5,000 pesos en la Ciudad de México (CDMX).

En los primeros días de marzo de 2026 se han abierto diferentes registros de apoyos para mujeres, como es el de la canasta alimentaria para mexicanas de 50 a 64 años y el de la Tarjeta Rosa para madres solteras, y ahora se anunció uno exclusivo para emprendedoras.

Convocatoria de Apoyo Bienestar para Emprendedoras 2026

Este nuevo programa dirigido para mujeres de 20 a 49 años que viven en la alcaldía Venustiano Carranza otorga un apoyo de 5,000 pesos, divididos en dos pagos de 2,500 pesos, que se darán en julio y diciembre 2026, con lo cual se busca que las beneficiarias puedan inscribirse o completar cursos, capacitaciones, módulos o talleres.

De esta manera, la finalidad del apoyo Bienestar es facilitar el autoempleo o la obtención de un empleo de las mujeres, para que puedan generar ingresos adicionales a partir de los conocimientos y habilidades adquiridos, contribuyendo a la reducción de la marginalidad y la desigualdad social.

¿Cuándo es el registro del apoyo Bienestar para mujeres de 20 a 49 años?

De acuerdo con la convocatoria publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el proceso de incorporación de las mujeres emprendedoras de 20 a 49 años se realizará a partir del mes de marzo y terminará en mayo de 2026.

Sin embargo, las fechas exactas del registro del apoyo Bienestar para mujeres de 20 a 49 años las dará a conocer la alcaldía Venustiano Carranza de la CDMX en sus redes sociales. Las inscripciones se realizarán directamente en su página web, en el siguiente enlace: https://www.vcarranza.cdmx.gob.mx.

Requisitos del apoyo Bienestar para mujeres de 20 a 49 años

Las mujeres emprendedoras que pueden solicitar este apoyo deben de tener de 20 a 49 años 11 meses de edad, ser habitante de cualquiera de las 80 colonias de la alcaldía Venustiano Carranza de la CDMX y estar inscritas en algún curso, módulo o taller.

Para obtener el apoyo Bienestar deben hacer el registro en línea en las fechas que indiquen las autoridades y posteriormente el personal de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Social, realizarán una visita domiciliaria para corroborar los datos y documentación.

Las solicitantes también pueden acudir de manera personal a la Alcaldía en Venustiano Carranza en la oficina de la Dirección de Equidad de Género y Promoción Social ubicada en calle Francisco del Paso y Troncoso No. 219 colonia Jardín Balbuena, edificio sede, 2do piso en un horario de atención de 09:00 a 14:00 horas y de17:00 a 20:00 horas de lunes a viernes.

Los documentos que solicitará el apoyo Bienestar para mujeres emprendedoras de 20 a 49 años, son los siguientes:

Clave Única del Registro de Población ( CURP ).

). Comprobante de Domicilio de alguna de las 80 colonias de la demarcación (Recibo de luz, agua, predial, constancia de residencia expedida por el Órgano Político Administrativo, o documento que acredite algún servicio doméstico básico).

de alguna de las 80 colonias de la demarcación (Recibo de luz, agua, predial, constancia de residencia expedida por el Órgano Político Administrativo, o documento que acredite algún servicio doméstico básico). Identificación oficial vigente con fotografía (preferentemente credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral o alguna identificación oficial con fotografía).

(preferentemente credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral o alguna identificación oficial con fotografía). Comprobante de estar inscrita en algún curso, módulo o taller en alguno de los niveles; o haber concluido alguno, con una vigencia del año en curso, o los cursos para la capacitación laboral que se lleven a cabo dentro de los diferentes centros adscritos a la Alcaldía, así como los realizados por instituciones, grupos, asociaciones y/o fundaciones de la Sociedad Civil.

