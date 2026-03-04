Inicia Marzo con Registro al Apoyo Madres Solteras de $6,000: Así Aseguras tu Tarjeta Rosa 2026

Recién dio inicio el mes de marzo y además de los pagos Bienestar que están en curso, otra buena noticia es que sigue abierto el registro para solicitar al apoyo para madres solteras de 6,000 pesos, por tal motivo acá te decimos los requisitos para aplicar y como asegurar la Tarjeta Rosa 2026.

Desde que se anunció el inicio de las inscripciones a la Tarjeta Rosa Bienestar 2026, en una nota te mostramos las fechas y requisitos para entrar al programa social en este año. De igual forma te contamos el monto que darán de pago a las nuevas beneficiarias y a las de continuidad.

¿Qué piden para la Tarjeta Rosa 2026? Requisitos

Todas las personas del sexo femenino que deseen solicitar la Tarjeta Rosa en este año deben cumplir con varios requisitos y tener a la mano los siguientes documentos para realizar el trámite gratuito:

Deben ser mujeres de 25 a 45 años de edad y que residan en el estado de Guanajuato.

Tener al menos un hijo.

Credencial de elector INE.

CURP.

Comprobante de domicilio.

Acta de Nacimiento de uno de sus hijos.

Correo electrónico.

Número y teléfono celular a la mano.

¿Cómo hacer registro al apoyo a madres solteras de la Tarjeta Rosa 2026?

De acuerdo con información oficial de la Secretaría del Comienzo, el apoyo económico a madres de la Tarjeta Rosa se va a poder solicitar hasta el próximo 31 de marzo 2026 y para hacer su inscripción se deben seguir estos pasos:

Entra el siguiente link: app tarjeta rosa guanajuato gob mx .

. De clic en la opción "Empieza tu registro 2026".

Actica la casilla donde quedas enterada de los requisitos para hacer el trámite.

Acepta los términos y condiciones y el consentimiento expreso para el tratamiento de tus datos personales.

Sube los documentos que te pide la plataforma y llena todos los campos necesarios.

Es importante hacer énfasis que quienes ya son beneficiarias de la Tarjeta Rosa 2026 también deben hacer su registro, pues les será entregada una nueva credencial, la cual estará bancarizada y tendrá un NIP impreso. De igual forma, el apoyo económico a madres solteras será de 6 mil pesos al año, el cual será depositado en dos dispersiones (junio y noviembre próximo).

