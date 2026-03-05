Confirman Pago Bienestar de $6400 Más un Extra en Marzo: ¿Qué Hombres y Mujeres Cobran y Cuándo?

Sigue en marcha el calendario de pagos de la Pensión Bienestar en marzo 2026 y para quienes aún no lo sepan, se confirmó la llegada de un pago de 6,400 pesos más un extra, por eso acá te decimos qué hombres y mujeres lo cobran y cuándo pagan dicha ayuda económica este mes en México.

Desde que Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar, se encargó de dar a conocer los detalles del pago de marzo-abril 2026, en una nota te dejamos el calendario de pagos de la pensión adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años y personas de 30 a 64 años de edad.

¿Qué hombres y mujeres cobran pago Bienestar de 6,450 pesos en marzo 2026?

Las personas de 18 años y más que recibirán un apoyo de 6,450 pesos son los beneficiarios de Sembrando Vida 2026, programa que busca rescatar al campo, reactivar la economía local y la regeneración del tejido social en las comunidades.

Dicho apoyo Bienestar se deposita directamente en la Tarjeta del Bienestar de cada beneficiario. Además del dinero también se otorgan ayudas en especie para la producción agroforestal y pueden ser plantas y semillas, insumos, herramientas, viveros comunitarios, biofábricas, y viveros y Centros de Formación.

¿Cuándo pagan el apoyo Bienestar de 6,450 pesos en marzo 2026?

El apoyo Bienestar para mujeres y hombres, Sembrando Vida, da un pago mensual de 6,450 pesos por beneficiario y para este mes dicho depósito caerá el martes 10 de marzo 2026, esto de acuerdo con el calendario Bienestar dado a conocer por Ariadna Montiel Reyes.

Actualmente, el padrón de beneficiarios de Sembrando Vida Bienestar 2026 está conformado por más de 400 mil personas, de las cuales el 67 por ciento son hombres y el 33% mujeres. El programa está presente en 24 estados de México, en 1,060 municipios y casi 9 mil ejidos. Para este año se espera un nuevo registro al programa social, pero las fechas oficiales aún no son dadas a conocer.

