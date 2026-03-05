Mañana Abre Registro Programa Comemos Todos de $7,450: Requisitos, Módulos y Link de Inscripción

Todo está listo para que el programa Comemos Todas y Todos abra registro en 2026 y si aún no sabes nada, acá te damos los requisitos, el link para solicitar el apoyo de hasta 7,450 pesos y la lista de módulos donde la gente va a poder hacer su inscripción presencial este viernes 6 de marzo en Quintana Roo.

Además del programa Comemos Tod@s, que está a cargo de la Secretaría de Bienestar (Sebien Quintana Roo), en una nota también ya te dejamos el link y pasos para hacer el registro al apoyo Bienestar para mujeres de 50 a 64 años de edad, quienes tienen la oportunidad de recibir una canasta alimentaria, en una y en hasta seis ocasiones durante este año.

Requisitos para el programa Comemos Todos 2026 Quintana Roo

El programa da una canasta básica alimentaria y un apoyo bimestral de 1,490 pesos, en una y en hasta cinco ocasiones en el año. Para poder registrarse las personas deben vivir en los municipios de Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, Puerto Morelos, Tulum, Playa del Carmen, Cozumel, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Othón Pompeyo Blanco y Bacalar, del Estado de Quintana Roo y además cumplir con los siguientes requisitos y documentos:

Identificación oficial vigente con residencia en Quintana Roo.

Comprobante de domicilio (antigüedad no mayor a tres meses).

Llena el Formato CUIS (descárgalo aquí).

Presenta tu Solicitud de Inscripción al Programa llenada con datos verídicos (descarga aquí).

En el caso de que la persona solicitante sea menor de edad, entre 15 a 17 años, y funja como jefe o jefa de hogar, además de lo anterior también deberá presentar estos documentos:

Acta de nacimiento.

Acta de nacimiento de sus hijos.

Tener condiciones socioeconómicas similares a las condiciones de los hogares con ingresos mensuales per cápita, no mayores a cuatro veces la Línea de Pobreza por Ingreso (LPI) vigente, con base en la información oficial publicada por el INEGI.

Tener carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad.

Ser jefe(a) de hogar con persona(s) a su cargo que padezca(n) alguna enfermedad crónico degenerativa o discapacidad, o sean adultos mayores.

Ser jefe(a) de hogar con hijo(s) o hija(s) menores de 16 años.

Ser jefe(a) de hogar con hijo(s) o hija(s) dependientes económicamente entre 17 y 22 años.

Ser jefa de hogar en período de gestación o lactancia.

¿Dónde están los módulos de registro Comemos Todas y Todos 2026?

Debido a que la etapa de inscripción para nuevos beneficiarios solamente va a ser este viernes 6 de marzo, los solicitantes pueden acudir a los siguiente módulos de registro, en un horario de 09:00 a 17:00 horas:

Bacalar : Domo Dep. De la Colosio, ubicado en calle 21 entre calles 36 y 38, de la Colonia Colosio.

: Domo Dep. De la Colosio, ubicado en calle 21 entre calles 36 y 38, de la Colonia Colosio. Benito Juárez : Domo Dep. Jacinto Canek, ubicado en Calle He-Zaba 351.

: Domo Dep. Jacinto Canek, ubicado en Calle He-Zaba 351. Cozumel : Domo Unidad Dep. Bicentenario: Av. 65 Sur Bis No. 1676, Colonia Maravilla.

: Domo Unidad Dep. Bicentenario: Av. 65 Sur Bis No. 1676, Colonia Maravilla. Felipe Carrillo Puerto : Domo Doble, Cecilio, ubicado en calle 63.

: Domo Doble, Cecilio, ubicado en calle 63. Isla Mujeres : CDC Zona Insular, ubicada en Isla Contoy 1222, La Gloria.

: CDC Zona Insular, ubicada en Isla Contoy 1222, La Gloria. Isla Mujeres : CDC Zona Continental, ubicada en SM2, mz 16, lt. 1.

: CDC Zona Continental, ubicada en SM2, mz 16, lt. 1. José Ma. Morelos : Domo San Juan, ubicado Calle 49 Jacinto Canek.

: Domo San Juan, ubicado Calle 49 Jacinto Canek. Lázaro Cárdenas : Dirección de Desarrollo Social, ubicado en Calle Rafael E. Melgar con 5 de Febrero.

: Dirección de Desarrollo Social, ubicado en Calle Rafael E. Melgar con 5 de Febrero. Othón P. Blanco : CDC Hábitat III, ubicado en Calle Chachalaca con Yaxcopoil, Colonia Payo Obispo.

: CDC Hábitat III, ubicado en Calle Chachalaca con Yaxcopoil, Colonia Payo Obispo. Playa del Carmen : CDC Colosio, ubicado en 25 Av. Norte, Colonia Luis Donaldo Colosio.

: CDC Colosio, ubicado en 25 Av. Norte, Colonia Luis Donaldo Colosio. Puerto Morelos : INP Cordero del Dios Vivo, ubicado en Reg 17, mz 25, lt 01, Calle Ciricote, Colonia Joaquín Zetina Gasca.

: INP Cordero del Dios Vivo, ubicado en Reg 17, mz 25, lt 01, Calle Ciricote, Colonia Joaquín Zetina Gasca. Puerto Morelos : Delegación Leona Vicario, ubicada en calle Leona Vicario, mz 77 lt 2.

: Delegación Leona Vicario, ubicada en calle Leona Vicario, mz 77 lt 2. Tulum: ICAT, ubicado en calle Alfa Norte.

Link para hacer registro en línea a Comemos Todos 2026

Toda las personas que quieran hacer el registro en línea al programa Comemos Todas y Todos 2026, deben entrar al siguiente link en punto de las 00:00 horas del viernes 6 de marzo: https://sebien.qroo.gob.mx/comemostodasytodos. Una vez concluido el proceso de inscripción, la SEBIEN Quintana Roo tiene 10 días hábiles para dar a conocer los resultados del proceso. Y si tiene dudas, acá te dejamos las convocatoria de Comemos Tod@s para nuevos beneficiarios.

