Link de Registro a Mujeres con Bienestar 2026: ¿Hay Convocatoria en Marzo? Esto Dice el ROP

El primer pago del año tardó en llegar y debido a que muchas personas ya no recibieron su apoyo de 2,500 pesos, ya se dieron a conocer las reglas de operación y detalles del registro a Mujeres con Bienestar 2026, por eso acá te decimos si hay convocatoria en marzo y también te damos el link para hacer la preinscripción al programa.

Debido a que Mujeres con Bienestar tiene mucho tiempo sin abrir registro, en una nota ya te dijimos cómo recuperar folio y checar tu estatus, solo en caso de que hayas hecho tu pre-registro al programa social en 2023 o 2024. De igual forma, te aclaramos si debes llenar tu manifiesto de permanencia para sobrar los pagos en este 2026.

¿Hay convocatoria Mujeres con Bienestar en marzo 2026?

Hace apenas unos días la página oficial de la Secretaría de Bienestar del Estado de México publicó las reglas de operación (ROP) de Mujeres con Bienestar 2026 y ahí se aclaró que habrá convocatoria para la incorporación de nuevas beneficiarias, siempre y cuando se cuente con suficiencia presupuestal del ejercicio fiscal correspondiente y no exista lista de espera de personas que ya cuentan con folio tras los pre-registros de 2023 y 2024.

Aunque de momento no es seguro que haya nuevas inscripciones en Mujeres con Bienestar este año, lo que sí dieron a conocer las nuevas reglas operación es el link para hacer el trámite.

Link de registro Mujeres con Bienestar 2026

En caso de que se abra una nueva etapa de pre-registro al apoyo para mujeres de 18 a 59 años de edad, las solicitantes deberán entrar al portal electrónico de la Secretaría de Bienestar: https://bienestar.edomex.gob.mx/, para hacer su trámite en línea.

Los requisitos para hacer el registro a Mujeres con Bienestar en 2026 siguen siendo los mismos, pero a continuación te los mostramos para que no haya dudas y sepas lo que debes tener a la mano:

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir en el Estado de México.

Tener entre 18 y 59 años de edad.

Presentar situación de pobreza y carencia por acceso a la seguridad social.

Acta de nacimiento o extracto de la misma y/o carta de naturalización.

Identificación oficial vigente.

CURP.

Comprobante domicilio (no mayor a seis meses).

Formato Único de Bienestar.

