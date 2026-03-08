Pensión Universal de 30 a 64 Años: ¿Hay Registro y Pago de $3300 en Marzo a Hombres y Mujeres?
Checa dónde hay registro al apoyo universal de 3,300 pesos que da la Pensión Bienestar de 30 a 64 años y si en marzo 2026 hay inscripciones y depósito para beneficiarios
Muchas personas quieren recibir el apoyo de 3,300 pesos que da la Pensión hombres y mujeres del Bienestar de 30 a 64 años de edad, por eso acá te decimos dónde es universal el programa social en México y si hay registro y pago en marzo 2026 para los beneficiarios.
Para disipar un poco las dudas con respecto a la Pensión Universal de 30 a 64 años, en una nota ya te dijimos toda la actividad que habrá este mes, como los hombres y mujeres que cobran primero su apoyo económico y el calendario de pago Bienestar marzo 2026.
¿Dónde hay registro a la Pensión Universal de 30 a 64 años?
Desde hace varios años, el apoyo de 30 a 64 años es universal en 24 estados del país. Eso significa que todas las personas que presenten alguna discapacidad permanente y cumplan con dicho rango de edad van a poder registrarse a la Pensión Bienestar, siempre y cuando vivan en algunas de las siguientes entidades:
- Baja California.
- Baja California Sur.
- Campeche.
- Chiapas
- Colima.
- Ciudad de México.
- Estado de México.
- Guerrero.
- Hidalgo.
- Michoacán
- Morelos.
- Nayarit.
- Oaxaca.
- Puebla.
- Quintana Roo.
- San Luis Potosí.
- Sinaloa.
- Sonora.
- Tabasco.
- Tamaulipas.
- Tlaxcala.
- Veracruz.
- Yucatán.
- Zacatecas.
Para los estados sin convenio, la Pensión Bienestar 30 a 64 años solamente la pueden pedir personas discapacitadas que vivan en municipios o localidades indígenas, son afromexicanas o habitan en lugares con alto o muy alto grado de marginación.
¿Hay registro y pago de la Pensión Bienestar de 30 a 64 años en marzo 2026?
Hasta el momento la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, no ha dado a conocer las fechas del próximo registro de la Pensión Hombres y Mujeres Bienestar de 30 a 64 años, por lo que en marzo 2026 solamente se le depositará el pago de 3,300 pesos a todos los beneficiarios que anteriormente se inscribieron con éxito y actualmente forman parte del programa social.
Los requisitos para solicitar la Pensión Universal del Bienestar 30 a 64 años en 2026 son pocos, pero importantes para hacer el trámite. Si hombres y mujeres están interesados en pedir el apoyo de discapacidad de 3,300 pesos bimestrales, deben cumplir con las siguientes condiciones y documentos:
- Tener menos de 65 años de edad.
- Presentar alguna discapacidad permanente y que sea comprobatoria.
- Acta de nacimiento en original y copia.
- Identificación oficial vigente en original y copia (credencial para votar, pasaporte, credencial de Inapam o algún otro documento que la acredite).
- Clave Única de Registro de Población (CURP) en original y copia.
- Comprobante de domicilio en original y copia (máximo 6 meses de antigüedad).
- Certificado y/o constancia médica que acredite la discapacidad permanente emitido por alguna institución pública del sector salud federal, estatal o municipal.
