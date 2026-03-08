Pensión Universal de 30 a 64 Años: ¿Hay Registro y Pago de $3300 en Marzo a Hombres y Mujeres?

Muchas personas quieren recibir el apoyo de 3,300 pesos que da la Pensión hombres y mujeres del Bienestar de 30 a 64 años de edad, por eso acá te decimos dónde es universal el programa social en México y si hay registro y pago en marzo 2026 para los beneficiarios.

Para disipar un poco las dudas con respecto a la Pensión Universal de 30 a 64 años, en una nota ya te dijimos toda la actividad que habrá este mes, como los hombres y mujeres que cobran primero su apoyo económico y el calendario de pago Bienestar marzo 2026.

Video: Denuncian Largas Filas de Adultos Mayores en el Banco del Bienestar en Ciudad Juárez

¿Dónde hay registro a la Pensión Universal de 30 a 64 años?

Desde hace varios años, el apoyo de 30 a 64 años es universal en 24 estados del país. Eso significa que todas las personas que presenten alguna discapacidad permanente y cumplan con dicho rango de edad van a poder registrarse a la Pensión Bienestar, siempre y cuando vivan en algunas de las siguientes entidades:

Baja California. Baja California Sur. Campeche. Chiapas Colima. Ciudad de México. Estado de México. Guerrero. Hidalgo. Michoacán Morelos. Nayarit. Oaxaca. Puebla. Quintana Roo. San Luis Potosí. Sinaloa. Sonora. Tabasco. Tamaulipas. Tlaxcala. Veracruz. Yucatán. Zacatecas.

Nota relacionada: Calendario de Pagos Pensión Bienestar 9 al 13 de Marzo: Lista de Mujeres y Adultos que Cobran

Para los estados sin convenio, la Pensión Bienestar 30 a 64 años solamente la pueden pedir personas discapacitadas que vivan en municipios o localidades indígenas, son afromexicanas o habitan en lugares con alto o muy alto grado de marginación.

Video: Trabajadores de Secretaría del Bienestar Colapsaron la CDMX con 3 Bloqueos Simultáneos

¿Hay registro y pago de la Pensión Bienestar de 30 a 64 años en marzo 2026?

Hasta el momento la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, no ha dado a conocer las fechas del próximo registro de la Pensión Hombres y Mujeres Bienestar de 30 a 64 años, por lo que en marzo 2026 solamente se le depositará el pago de 3,300 pesos a todos los beneficiarios que anteriormente se inscribieron con éxito y actualmente forman parte del programa social.

Nota relacionada: Confirman Pago Bienestar de $6400 Más un Extra en Marzo: ¿Qué Hombres y Mujeres Cobran y Cuándo?

Los requisitos para solicitar la Pensión Universal del Bienestar 30 a 64 años en 2026 son pocos, pero importantes para hacer el trámite. Si hombres y mujeres están interesados en pedir el apoyo de discapacidad de 3,300 pesos bimestrales, deben cumplir con las siguientes condiciones y documentos:

Tener menos de 65 años de edad.

Presentar alguna discapacidad permanente y que sea comprobatoria.

Acta de nacimiento en original y copia.

Identificación oficial vigente en original y copia (credencial para votar, pasaporte, credencial de Inapam o algún otro documento que la acredite).

Clave Única de Registro de Población (CURP) en original y copia.

Comprobante de domicilio en original y copia (máximo 6 meses de antigüedad).

Certificado y/o constancia médica que acredite la discapacidad permanente emitido por alguna institución pública del sector salud federal, estatal o municipal.

Historias recomendadas: