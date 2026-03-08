Calendario de Pagos Pensión Bienestar 9 al 13 de Marzo: Lista de Mujeres y Adultos que Cobran

Hace unos días empezó el segundo depósito del año y esta semana sigue el calendario de pagos de la Pensión Bienestar, por eso, si aún no sabes cuándo depositan el apoyo de adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años de edad, acá te decimos qué letras cobran en las fechas de pago del 9 al 13 de marzo 2026, donde hay que recordar que también le toca cobrar a las personas con discapacidad y la madres solteras trabajadoras.

Fue Ariadna Montiel Reyes, la titular de la Secretaría del Bienestar, la encargada de dar a conocer el calendario de pagos Bienestar marzo 2026, por eso en una nota te dejamos las fechas de pago para mujeres y adultos mayores, así como para personas de 30 a 64 años.

¿Cuándo depositan la Pensión del Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 en marzo 2026?

De acuerdo con las fechas de pago dadas a conocer por Ariadna Montiel Reyes, del 2 al 26 marzo 2026 se va a realizar la dispersión del segundo depósito de las pensiones Bienestar de este año.

Durante esos días todos los beneficiarios que tengan activa su Tarjeta de Bienestar de alguna de las pensiones van a recibir su apoyo económico correspondiente al bimestre de marzo-abril 2026.

Calendario de pagos Pensión Bienestar del 9 al 13 de marzo 2026: Lista de letras

Si aún no cobras tu apoyo económico y tienes tu tarjeta activada, quiere decir que tu dinero está próximo a llegar, por eso acá te dejamos la lista de letras a las que depositan por día esta semana:

Letra G : Lunes 9 y martes 10 de marzo 2026.

: Lunes 9 y martes 10 de marzo 2026. Letras H, I, J, K : Miércoles 11 de marzo 2026.

: Miércoles 11 de marzo 2026. Letra L : Jueves 12 de marzo 2026.

: Jueves 12 de marzo 2026. Letra M: Viernes 13 de marzo 2026.

Algo que es importante aclarar es que probablemente algunos adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años, que su primer apellido inicie con la letra "M", no reciban su pago el viernes 13. De ser así, no tienen nada de qué preocuparse, pues los faltantes obtendrán su apoyo económico el martes 17 de marzo 2026, cuando se reanude la dispersión.

¿Cuánto es del pago de la Pensión Bienestar adultos mayores y Mujeres de 60 a 64 años?

Para el mes de marzo y en cada dispersión que habrá de la Pensión de Bienestar 2026, los adultos mayores cobran 6,400 pesos por beneficiario ya con el aumento. Mientras que a las beneficiarias del apoyo a Mujeres de 60 a 64 años les depositan la cantidad de 3,100 pesos.

