Anuncian Registro a Mujeres de 18-59 Años: Requisitos y Cómo Asegurar Apoyo Bienestar de $8,000

Las autoridades lanzaron la convocatoria para solicitar el apoyo Bienestar para mujeres de 18 a 59 años de edad, por eso acá te decimos los requisitos y cómo hacer el registro para solicitar al menos 8 mil pesos en este 2026, pues durante este mes de marzo arrancan las inscripciones.

Como ya lo han dicho anteriormente es tiempo de mujeres, por eso en una nota ya te dimos los detalles del otro apoyo para personas de 18 a 59 años que desde hace unos días tiene registro abierto, para que sepas cómo recibir la ayuda económica de 2,500 pesos bimestrales.

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Requisitos del apoyo Bienestar para mujeres de 18 a 59 años

El apoyo del que te hablamos es la Tarjeta Violeta Bienestar 2026 que se entrega en el estado de Guerrero y que de acuerdo con la Gobernadora de dicha entidad, Evelyn Salgado Pineda, el registro nuevas solicitudes empezará este miércoles 18 de marzo y las inscripciones terminarán hasta el próximo 17 de abril del presente año. Los requisitos y documentos necesarios para poder aplicar son estos:

Ser mujeres de 18 hasta los 59 años. Jefas de familia solteras en situación de vulnerabilidad o que se encuentren en cualquiera de los Centros de Apoyo Interdisciplinario a Víctimas de Violencia (CAIV). Ser madre de al menos un hijo menor de edad y que se encuentre cursando el nivel escolar básico o medio superior (hasta tercer grado de preparatoria). Copia de identificación oficial. Comprobante de domicilio. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP). Copia de certificado del último grado de estudios de la solicitante. En caso de no contar con estudios, deberá manifestarlo bajo protesta de decir verdad en el formato de solicitud. Copia del acta de nacimiento de al menos uno de sus hijos. Constancia de estudios, boleta de calificaciones, credencial vigente con fotografía o recibo de inscripción que acredite que el hijo realiza sus estudios en el sistema educativo nacional. Si la interesada o alguna de sus hijas o hijos presenta alguna discapacidad, presentar certificado médico que lo avale.

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El apoyo para mujeres de 18 a 64 años solamente abrirá para 20 mil cupos y las personas del sexo femenino que se van a poder inscribir son aquellas que vivan en los siguientes municipios:

Acapulco : Acapulco de Juárez.

: Acapulco de Juárez. Centro : Chilpancingo de los Bravo, Mochitlán, Eduardo Neri y Chilapa de Álvarez.

: Chilpancingo de los Bravo, Mochitlán, Eduardo Neri y Chilapa de Álvarez. Tierra Caliente : Coyuca de Catalán, Pungarabato y Tlapehuala.

: Coyuca de Catalán, Pungarabato y Tlapehuala. Costa Chica : Ayutla de los Libre, Ometepec, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca, Igualapa, San Marcos, Cuajinicuilapa.

: Ayutla de los Libre, Ometepec, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca, Igualapa, San Marcos, Cuajinicuilapa. Norte : Taxco de Alarcón, Iguala de la Independencia, Ixcateopan de Cuauhtémoc y Huitzuco de los Figueroa.

: Taxco de Alarcón, Iguala de la Independencia, Ixcateopan de Cuauhtémoc y Huitzuco de los Figueroa. Costa grande : Zihuatanejo de Azueta, Técpan de Galeana, Coyuca de Benítez.

: Zihuatanejo de Azueta, Técpan de Galeana, Coyuca de Benítez. Sierra : Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo.

: Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo. Montaña: Leonardo Bravo, Olinalá, Malinaltepec, Cochoapa El Grande, Metlatónoc, Alcozauca.

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¿Cómo hacer registro al apoyo para mujeres de 18 a 59 años en 2026?

El registro a la Tarjeta Violeta se puede hacer de tres formas en el estado de Guerrero. La primera es en línea en el link https://www.guerrero.gob.mx/dependencia. La segunda se realiza de forma presencial en los módulos que dará a conocer la Secretaría del Bienestar de Guerrero y la última cuando personal autorizado vaya a cada municipios a hacer la inscripciones de las mujeres que cumplen con los requisitos.

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Te pedimos estar pendiente de todo lo que anuncia la Secretaría del Bienestar de Guerrero, pues en sus redes sociales oficiales darán a conocer las sedes de registro y el link para solicitar el apoyo Bienestar para mujeres de 18 a 59 años durante los meses de marzo y abril 2026.

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