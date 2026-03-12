Registro Abierto de Mejoramiento de Vivienda 2026: Link y Cómo Obtener Apoyo para el Bienestar

Está abierto el registro de Mejoramiento de Vivienda 2026 y si te interesa obtener el apoyo para construir, ampliar o rehabilitar tu casa, acá te traemos el link y cómo hacer la preinscripción en línea para ser parte del programa que busca el bienestar y desarrollo de los mexicanos.

En febrero, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) abrió el pre-registro de Vivienda Bienestar 2026, que da prioridad a grupos en situación de vulnerabilidad para que puedan obtener una casa o departamento a precio accesible, y ahora toca turno de que otras personas soliciten apoyo para mejorar sus hogares.

Previamente, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que con el programa de Vivienda para el Bienestar se beneficiarán a cerca de 8 millones de familias en todo México, con la entrega de casas Conavi y el otorgamiento del apoyo de 40 mil pesos que da el programa de mejoramiento de viviendas, de ahí que este registro sea uno de los más esperados del año.

Link de registro de Mejoramiento de Vivienda 2026

El pre-registro en línea al programa de Mejoramiento de Vivienda ya está abierto, sin embargo solo está disponible para habitantes del estado de Aguascalientes y se puede realizar a través del expediente digital, en el siguiente link: expedientedigital.aguascalientes.gob.mx/.

Ahí, las personas pueden solicitar su ingreso a los programas de vivienda social y mejoramiento, como cuartos adicionales, pisos firmes, techos y calentadores solares, que ofrece el Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP) y que da prioridad a mexicanos que trabajan de manera independiente o informal y no cuentan con acceso a créditos tradicionales.

¿Cómo hacer registro de Mejoramiento de Vivienda 2026?

El pre-registro de Mejoramiento de Vivienda 2026 lo puedes realizar desde la comodidad de tu casa para recibir un apoyo para construir, ampliar o rehabilitar tu casa, que va desde cuartos adicionales, pisos firmes, techos y calentadores solares. Así se hace la preinscripción:

Ingresa a la página: https://expedientedigital.aguascalientes.gob.mx/. Da clic en Crear cuenta. Agrega tu CURP y un correo electrónico. Confirma tus datos y tu cuenta desde tu correo electrónico. Ingresa nuevamente a Expediente Digital. Dirígete a la Sección de Pre-registro para Convocatorias de Vivienda y/o Mejoramiento. Llena los datos que te solicitan.

Una vez que hayas realizado el pre-registro podrás darle seguimiento a tu solicitud en la página de Expediente Digital. En caso de que tengas dudas sobre cómo llenar el formulario o crear cuenta puedes llamar al Centro de Contacto Digital 070 o enviar un WhatsApp al 449 469 98 98.

El registro de Mejoramiento de Vivienda 2026 estará abierto hasta el mes de julio 2026, sin embargo el Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad de Aguascalientes informó que en los próximos días se darán a conocer las primeras listas con los folios de las personas que cumplen con los criterios establecidos para acceder a una vivienda.

