Suspenden Pagos de Pensión Bienestar de Marzo 2026: Este Día Regresan Depósitos del Bimestre

Se suspenden los pagos de la Pensión Bienestar de marzo de 2026, por lo que si estás a la espera de cobrar tu apoyo económico, acá en N+ te decimos qué día se frenará la dispersión y cuándo se reanudarán los depósitos para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras.

Está por terminar la segunda semana del calendario de pagos del Bienestar del bimestre de marzo y abril 2026, con lo cual más de la mitad de beneficiarios ya tuvo la fortuna de cobrar su ayuda, que puede ser de 6,400 pesos, 3,300 pesos y 3,100 pesos y 1,650 pesos, según el programa al que pertenezcan.

¿Cuándo se suspenden los pagos de la Pensión Bienestar de marzo 2026?

Los depósitos para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras se suspenderán este lunes 16 de marzo de 2026, por lo que ningún beneficiario recibirá su apoyo económico en su tarjeta del Banco Bienestar en esta fecha.

Estos días no habrá pagos:

14 de marzo

15 de marzo

16 de marzo

Esto debido a que el lunes 16 de marzo es el día feriado oficial en el que se celebra el aniversario del Natalicio de Benito Juárez, por lo que en esta fecha las instituciones financieras como el Banco del Bienestar no ofrecen servicio y no se pueden realizar depósitos de este tipo.

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De esta manera, este viernes 13 de marzo es el último día de pago antes de que se detengan los depósitos y se estará pagando a la mitad de los beneficiarios cuyo primer apellido comienza con la letra M, mientras que la otra mitad lo recibirá hasta que se reanude la dispersión.

❤️ El trabajo de toda una vida hoy es reconocido. La #PensiónAdultoMayor es un derecho constitucional que da tranquilidad y bienestar.@Claudiashein#HumanismoMexicano#PrimeroLosPobres pic.twitter.com/ZZfrfhS4kT — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) March 11, 2026

Con esto, ya han cobrado más de la mitad de los afiliados a los programas sociales del Bienestar, pues hasta ahora se ha pagado a aquellos que se apellidan con las letras que van de la A a la M.

¿Cuándo regresan los pagos del Bienestar en marzo 2026?

Los pagos de la Pensión Bienestar de adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras se reanudarán hasta el martes 17 de marzo de 2026, una vez que pase el día de descanso obligatorio en México por el aniversario del Natalicio de Benito Juárez.

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Los beneficiarios que aún faltan por cobrar su apoyo económico son aquellos cuyo primer apellido inicia con las letras de la M a la Z. En estas fechas se pagará a cada una de las letras, de acuerdo con el calendario del Bienestar de marzo:

Letra M : Martes 17 de marzo 2026.

: Martes 17 de marzo 2026. Letras N, Ñ, O : Miércoles 18 de marzo 2026.

: Miércoles 18 de marzo 2026. Letras P, Q : Jueves 19 de marzo 2026.

: Jueves 19 de marzo 2026. Letra R : Viernes 20 y lunes 23 de marzo 2026.

: Viernes 20 y lunes 23 de marzo 2026. Letra S : Martes 24 de marzo 2026.

: Martes 24 de marzo 2026. Letras T, U, V : Miércoles 25 de marzo 2026.

: Miércoles 25 de marzo 2026. Letras W, X, Y, Z: Jueves 26 de marzo 2026.

Los depósitos del Bienestar continuarán hasta el 26 de marzo de 2026, con lo que se completará el pago del bimestre de marzo-abril, y los beneficiarios deberán esperar hasta mayo para volver a cobrar su apoyo económico.

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