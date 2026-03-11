Registro de Permanencia Mujeres con Bienestar 2026: ¿Cómo Hacer Manifiesto para Apoyo de $2,500?

Inició el registro de permanencia de Mujeres con Bienestar 2026 y si te interesa continuar recibiendo el apoyo de 2,500 pesos bimestrales, acá te explicamos cómo hacer el manifiesto para seguir siendo beneficiaria del programa que ofrece el gobierno del Estado de México (Edomex).

La Secretaría de Bienestar de dicha entidad anunció el comienzo de la actualización de datos de uno de sus programas sociales más esperados, el cual está dirigido para mujeres de 18 a 59 años que ya eran beneficiarias y para aquellas que realizaron su pre-registro en años anteriores.

Por ello, si te interesa hacer el registro de permanencia de Mujeres con Bienestar en notas previas ya te dijimos quiénes deben de hacer la actualización de datos, los requisitos y cómo recuperar tu folio del programa para que no pierdas tu lugar.

¿Cómo hacer manifiesto de permanencia de Mujeres con Bienestar 2026?

Las beneficiarias que ya son parte del programa Mujeres con Bienestar Edomex deberán realizar el registro de actualización de datos, el cual inició el pasado 9 de marzo, para continuar recibiendo el apoyo económico de 2,500 pesos bimestrales en 2026.

Para ello, deben esperar las visitas domiciliarias de los servidores de la nación, que estarán identificados como parte de la Secretaría de Bienestar Edomex y que recorrerán los 125 municipios de la entidad de forma escalonada. Estos son los documentos que solicitarán:

Identificación oficial (INE, pasaporte).

CURP.

Teléfono de contacto y correo electrónico.

¿Qué pasa si no solicito la permanencia de Mujeres con Bienestar 2026?

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Bienestar Edomex, Juan Carlos González Romero, el registro de permanencia de Mujeres con Bienestar tiene el objetivo de localizar a aquellas beneficiarias que ya recibieron el apoyo en años anteriores o que hicieron su preinscripción en 2023 o 2024 para verificar la información que proporcionaron y asegurar que los beneficios del programa los obtengan quienes más lo necesitan.

"Muchas de nuestras beneficiarias cambiaron de teléfono, de correo electrónico o de domicilio y queremos localizarlas para otorgarles todos los beneficios. Recuerden tener a la mano sus documentos básicos y estar pendientes de las visitas", dijo el funcionario.

Por este motivo, es importante que las beneficiarias realicen el manifiesto de permanencia de Mujeres con Bienestar 2026 cuando los servidores de la nación asistan a sus hogares o a centros cercanos a su localidad, pues de lo contrario corren el riesgo de perder el apoyo de 2,500 pesos bimestrales.

