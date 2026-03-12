Abren Lugares de Registro para Mujeres con Bienestar en Marzo 2026: ¿Qué Documentos Debo Llevar?

Desde hace varios días está abierto el registro de Mujeres con Bienestar y recientemente se anunciaron lugares para hacer la inscripción de forma presencial en marzo 2026, por tal motivo acá te decimos dónde solicitar el apoyo de 2,500 pesos en el Estado de México (Edomex) y qué documentos debes llevar junto con tu folio.

Si todavía te preguntas cómo me registro en Mujeres con Bienestar 2026, en una nota ya te dijimos cómo actualizar tus datos, los pasos para recuperar tu folio y las 4 formas en que lo puedes consultar aunque no tengas tu CURP a la mano.

Video: Brindan Apoyo Funerario para Familiares de Pensionados del Bienestar

¿Dónde hay registro Mujeres con Bienestar en marzo 2026?

A través de redes sociales, el titular de la Secretaría de Bienestar en el Estado de México, Juan Carlos González Romero dio a conocer que el registro al programa social Mujeres con Bienestar se hará de forma escalonada, pues servidores de la nación acudirán a los domicilios de cada uno de los 125 municipios del Edomex para hacer la actualización de datos y atender a las personas de 18 a 59 años de edad que siguen en lista de esperar para entrar.

Nota relacionada: Registro de Permanencia Mujeres con Bienestar 2026: ¿Cómo Hacer Manifiesto para Apoyo de $2,500?

En este sentido, desde este jueves y el viernes 13 de marzo, servidores de la nación acudirán a la localidad Jorge Jiménez Cantú, en el municipio de Ixtapaluca, para atender a todas esas mujeres que hicieron su pre-registro al programa en 2023 o 2024, cuentan con su número de folio y siguen en lista de espera.

Por ahora se desconoce de forma exacta las localidades y municipios que van a contar con la visita de las personas autorizadas para hacer el registro de Mujeres con Bienestar en marzo 2026 o meses después, por ello se recomienda a las aspirantes seguir la página de Bienestar o de servidores de la nación oficial de la zona en que viven.

¿Qué documentos piden para el registro Mujeres con Bienestar 2026?

Las mujeres de 18 a 59 años de edad deben contar con su folio de registro al momento de recibir la visita domiciliaria. Además, necesitan tener a la mano su INE (en original y copia) y su CURP (actualizado a 2026).

Video: ¿Qué Pasa en la UAEM en Edomex? Alumnos Denuncian Acoso y Violación por Docente en Nezahuacóyotl

¿Cómo me registro en Mujeres con Bienestar?

De momento, la única forma de garantizar tu entrada al programa social es que cumplas con los requisitos del programa y que servidores de la nación acudan al municipio y localidad en la que vives para darte detalles respecto a tu inscripción.

Otra forma de saber si habrá registro en la zona en que vives es acudiendo a tu Centro de Distribución (CEDIS) más cercano en el Estado de México, ahí te dirán cuándo estarán los servidores de la nación en tu localidad. Para ubicar tu CEDIS más cercano, debes seguir estos pasos:

Ingresa a la siguiente página. web: bienestar.edomex.gob.mx/centros_distribucion Busca tu municipio y da clic sobre el. Al cargar la página, dirígete con tu cursor hacía la parte de abajo y verás la dirección del CEDIS. Es posible que en algunas zonas haya más de un centro de distribución.

Nota relacionada: Registro Abierto para Mujeres de 18 a 59 Años: ¿Cómo Recibir Apoyo Bienestar de 2,500 Pesos?

Algo importante a aclarar es que los servidores de la nación atenderán a las personas que están en lista de espera para entrar a Mujeres con Bienestar, pero eso no significa que en ese momento harán su registro. Es posible que las visitas domiciliarias sean solo para ubicar a las mujeres de 18 a 59 años de edad que realmente necesitan el apoyo y posteriormente contactarlas para que formalicen su ingreso a la ayuda social en el Edomex.

Historias recomendadas: