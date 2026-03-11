¿Consulta de Folio de Mujeres con Bienestar 2026 se Puede Hacer con CURP? Así Aseguras Registro

Está en marcha el registro de Mujeres con Bienestar 2026 y para todas las personas que aún no saben cómo recuperar su folio, acá te mostramos las cuatro formas en las que se puede hacer la consulta para sacar dicho número, pues con el aseguras tu entrada al apoyo de 2,500 pesos bimestrales en el Edomex.

Debido a la importancia que tiene este periodo de inscripciones, en una nota ya te dijimos cómo actualizar datos de Mujeres con Bienestar 2026, los documentos que piden y los pasos para hacer el manifiesto de permanencia, para todas las beneficiarias de 2023 y 2024 que desean seguir recibiendo el apoyo económico y demás beneficios.

¿Puedo recuperar mi folio de Mujeres con Bienestar con CURP?

De manera oficial, la Secretaría de Bienestar del Estado de México no pide el CURP como un documento necesario a la hora de sacar el folio de Mujeres con Bienestar, pero es posible que dicho papel sea solicitado, solo si tratas de recuperarlo de forma presencial, pues sirve como identificación personal.

A partir del mes de marzo 2026, servidores de la nación realizan visitas domiciliarias en los 125 municipios del Edomex para actualizar los datos de quienes ya son beneficiarias del programa Mujeres con Bienestar, pero también checarán la situación de las personas que hicieron su pre-registro al apoyo en 2022 o 2024 y siguen en lista de espera.

¿Cómo sacar mi folio de Mujeres con Bienestar? 4 formas de consultar

Debido a que el folio es el requisito más importante para hacer la última etapa del registro a Mujeres con Bienestar 2026 en el Estado de México, existen cuatro formas en que puedes consultarlo, en caso de que lo hayas extraviado:

Acude a tu Centro de Distribución (CEDIS) más cercano en el Edomex para solicitar la recuperación de tu folio. Checa los correos electrónicos o mensajes de texto SMS que te enviaron por parte del programa, en alguno debe venir tu folio. Llama número de teléfono 55 9370 1223. En cuanto te contesten puedes solicitar la recuperación de tu número de folio. Manda un correo electrónico a la dirección at.mujeresconbienestar@edomex.gob.mx. Solicita tu número de folio de nuevo.

Con esta información de la consulta del folio, te pedimos estar pendiente de toda la información oficial que publique la Secretaría de Bienestar del Estado de México o las autoridades municipales, para que sepas cuándo estarán los servidores de la nación haciendo el registro Mujeres con Bienestar o la actualización de datos en 2026 en el municipio en que vives.

