Apoyo para Emprendedores Da 10 Mil Pesos: Requisitos para Hacer Registro en CDMX en 2026

Se publicó la convocatoria de un apoyo para emprendedores en CDMX, el cual otorgará hasta 10 mil pesos a los beneficiarios, y acá te decimos cuáles son los requisitos para el registro para poder incorporarse a este programa.

Recientemente se abrió un registro en la Ciudad de México para mujeres emprendedoras y en una nota previa te explicamos qué documentos piden para recibir la ayuda económica de $5,000 pesos. Además, de cómo solicitar el apoyo Bienestar para mexicanas de 18 a 59 años.

Convocatoria de apoyo para emprendedores en CDMX

De acuerdo con la convocatoria publicada en la Gaceta de la Ciudad de México, este programa social otorgará transferencias monetarias, además de procesos de capacitación y asesoría técnica, a personas emprendedoras y responsables de Nano, Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (NAMIPYMES) en la alcaldía Iztapalapa.

En total se ofrecerán 2,000 apoyos, de los cuales 1,500 tendrán un monto de 6 mil pesos y se darán a NAMIPYMES en operación, es decir negocios fijos establecidos en la Alcaldía Iztapalapa. Mientras 500 apoyos serán de 10,000 pesos, los cuales se otorgarán a emprendedores para que fortalezcan sus proyectos.

Requisitos del apoyo para emprendedores en CDMX 2026

Las personas interesadas en recibir el apoyo de 10 mil pesos en CDMX deberán presentar la siguiente documentación en las fechas y horarios que determinen la Dirección General de Desarrollo Sustentable y la Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo Económico de la Alcaldía Iztapalapa:

Datos de la persona solicitante:

Identificación oficial vigente (INE, cartilla militar, pasaporte vigente, credencial de INAPAM y licencia de conducir vigente) original y copia, en su caso con domicilio en la Alcaldía Iztapalapa.

CURP : vigente, impresa en formato oficial, legible y coincidente con la identificación oficial presentada.

: vigente, impresa en formato oficial, legible y coincidente con la identificación oficial presentada. Comprobante de domicilio personal : original y copia, con antigüedad no mayor a tres meses, ubicado en la Alcaldía Iztapalapa y coincidente con la dirección declarada. Se aceptarán recibos de luz, agua, telefonía fija, móvil o internet.

: original y copia, con antigüedad no mayor a tres meses, ubicado en la Alcaldía Iztapalapa y coincidente con la dirección declarada. Se aceptarán recibos de luz, agua, telefonía fija, móvil o internet. RFC: de persona física, de 13 caracteres.

Datos de la actividad económica o emprendimiento:

Registro de la actividad económica o emprendimiento : proporcionar la información general solicitada relativa a la actividad económica o emprendimiento, la cual integrará, de manera declarativa, los datos necesarios para su identificación, caracterización y ubicación territorial, conforme a los lineamientos establecidos en la convocatoria de la acción social.

: proporcionar la información general solicitada relativa a la actividad económica o emprendimiento, la cual integrará, de manera declarativa, los datos necesarios para su identificación, caracterización y ubicación territorial, conforme a los lineamientos establecidos en la convocatoria de la acción social. Comprobante de domicilio de la actividad económica o emprendimiento: original y copia, con antigüedad no mayor a tres meses, ubicado en la Alcaldía Iztapalapa y coincidente con la dirección declarada. Se aceptarán recibos de luz, agua, telefonía o internet. En el caso de emprendimientos que se desarrollen en el mismo domicilio personal de la persona solicitante, no será necesario presentar un comprobante adicional, siempre que la información coincida plenamente con el domicilio previamente acreditado.

En la convocatoria de Iztapalapa Emprende 2026, se tiene como fecha de inicio de operaciones el 1 de mayo de 2026, por lo que cuando se acerque este día, la alcaldía dará a conocer cuándo y dónde será el registro al apoyo para emprendedores en CDMX. De tal manera que se recomienda a los interesados mantenerse pendientes.

