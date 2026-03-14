Nuevo Apoyo Bienestar 30-64 Años da $10,000: ¿Hay Registro? Requisitos y Fechas de Convocatoria

Hace unos días se dio a conocer información con respecto al nuevo apoyo Bienestar para hombres y mujeres de 30 a 64 años de edad, que da un pago de hasta 10 mil pesos en un año, por tal motivo acá te decimos dónde hay registro, los requisitos y fechas en que saldrá la convocatoria.

Te recordamos que también existe una Pensión Bienestar de 30 a 64 años, que se entrega de forma universal a las personas que cumplan con ciertos requisitos, por tal motivo, en una nota ya te dijimos si hay registro en marzo 2026 y quiénes cobran su apoyo económico de 3,300 pesos.

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¿Dónde hay registro al apoyo Bienestar de 30 a 64 años?

El apoyo para hombres y mujeres de 30 a 64 años que da un pago de 2,500 pesos en una y hasta cuatro dispersiones (10,000 mil en total) es el programa de Bienestar y Desarrollo, que otorga la Secretaría de Bienestar e Inclusión Hidalgo.

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Para este 2026 el objetivo que tiene la SEBISO Hidalgo es abrir una nueva etapa de registro para todas las personas que cumplan con los requisitos de entrada al programa social, pero para eso es necesario que salga al convocatoria.

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¿Cuándo sale la convocatoria del apoyo Bienestar mujeres y hombres de 30 a 64 años?

De acuerdo con información brindada en la redes sociales oficiales de la SEBISO Hidalgo, la convocatoria del programa Bienestar y Desarrollo será dada a conocer en marzo 2026, aunque no se especificó una fecha exacta.

A la espera de contar con información oficial y actualizada, a continuación te mostramos los requisitos y documentos que pidieron para hacer el registro en años anteriores:

Tener de 30 a 64 años de edad .

. Que habiten en localidades de alta y muy alta marginación , en situación de pobreza extrema o en algunos de los 22 municipios de atención prioritaria indígena del estado de Hidalgo.

, en situación de pobreza extrema o en algunos de los del estado de Hidalgo. Identificación oficial vigente con domicilio en la entidad hidalguense (original y copia).

con domicilio en la entidad hidalguense (original y copia). Copia del CURP actualizada y validada por RENAPO (únicamente en casos donde la identificación oficial del o la solicitante no sea legible o no coincida).

actualizada y validada por RENAPO (únicamente en casos donde la identificación oficial del o la solicitante no sea legible o no coincida). Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a tres meses (original y copia).

con vigencia no mayor a tres meses (original y copia). Responder el formato de solicitud dirigido al Gobernador del Estado de Hidalgo.

dirigido al Gobernador del Estado de Hidalgo. Contestar el Cuestionario Socioeconómico .

. Presentar una constancia, en caso de haber sufrido violencia.

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Para este nuevo registro al apoyo Bienestar de mujeres y hombres de 30 a 64 años, es importante recordar que quienes ya fueron beneficiarios en años anteriores, deben volver hacer su inscripción, misma que se hará de forma presencial y en línea, en las sedes y links que se den a conocer en la convocatoria de la SEBISO Hidalgo.

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