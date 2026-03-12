Nueva Beca para Alumnos de 3 a 25 Años: Fecha de Registro y Requisitos para Apoyo de 4 Mil Pesos

Ya está publicada la convocatoria de las nuevas becas 2026 para alumnos de 3 a 25 años de edad en México, por tal motivo, acá te damos las fechas en que hay registro durante los próximos días y los requisitos para solicitar cada beca para preescolar, primaria, secundaria, media superior y universitarios, pues los beneficiarios pueden recibir un apoyo de hasta 4 mil pesos.

Las dos becas más famosas que hay en México son la Beca Rita Cetina y Benito Juárez 2026, y recientemente se dio a conocer que habrá un pago doble para miles de beneficiarios en el próximo mes de abril. De igual forma, te recordamos que sigue abierto el registro de la Beca Rita Cetina para primaria 2026.

¿Cuándo abre registro la nueva beca para alumnos de 3 a 25 años?

El apoyo de hasta 4 mil pesos que abre registro pronto son las Becas Atizapán 2026, la cual puede ser solicitada por alumnos de educación básica, media superior y superior que realicen sus estudios en una institución educativa del Sistema de Educación Pública Federal o Estatal. Las fechas en que habrá inscripciones son las siguientes:

Inicio de registro : Lunes 6 de abril 2026.

Último día de inscripción: Viernes 24 de abril 2026.

Existen tres tipos de becas Atizapán, por eso a continuación te contamos brevemente para quién aplica cada una y el monto que dan por beneficiario:

Beca de Vulnerabilidad Económica : Para estudiantes de educación básica, media superior y superior con residencia en Atizapán, que estudien en escuelas públicas dentro del territorio municipal. Da un apoyo de 3,000, 3,400 y 3,600 pesos .

: Para estudiantes de educación básica, media superior y superior con residencia en Atizapán, que estudien en escuelas públicas dentro del territorio municipal. Da un apoyo de . Beca de Excelencia Académica : Apoyo para estudiantes con un promedio mínimo de 9.7 en la escala de 0 a 10, que viven en Atizapán y realizan sus estudios de educación básica, media superior y superior en alguna institución educativa pública dentro del territorio municipal. De un apoyo de 4,000 pesos .

: Apoyo para estudiantes con un en la escala de 0 a 10, que viven en Atizapán y realizan sus estudios de educación básica, media superior y superior en alguna institución educativa pública dentro del territorio municipal. De un apoyo de . Beca por Diferentes Discapacidades: Este apoyo es para estudiantes con residencia en Atizapán de Zaragoza y presentan alguna discapacidad permanente. Ellos reciben un apoyo de 3,600 pesos.

Requisitos de las becas 2026 para estudiantes de 3 a 25 años

De acuerdo con la presente convocatoria emitida por el Gobierno de Atizapán de Zaragoza, los alumno de 3 a 25 años de edad que residan en dicho municipio, deben cumplir con los siguientes requisitos:

Residencia efectiva en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

Estar inscrito en alguna institución educativa de nivel básico del Sistema de Educación Pública Federal o Estatal que se encuentre ubicada dentro del territorio municipal.

Estar inscrito en alguna institución educativa de los niveles media superior y superior (licenciatura) del Sistema de Educación Pública Federal o Estatal que se encuentre ubicada dentro o fuera del territorio municipal.

Para a Beca por Diferentes Discapacidades, también será válida la inscripción a centros escolares o Centros de Atención Múltiple que tengan como objetivo la formación educativa en población que presente alguna discapacidad, dentro o fuera del territorio municipal.

En la Beca por Excelencia Académica, se deberá comprobar el promedio mínimo de 9.7, en la escala del 0 al 10, en el ciclo escolar inmediato anterior (2024-2025).

Para la Beca por Diferentes Discapacidades, se deberá acreditar el padecimiento de alguna discapacidad certificada por una institución de salud pública en el que se incluyan los datos generales del o la aspirante, diagnóstico clínico que especifique el tipo de discapacidad, nombre del médico, número de cédula profesional, sello y/o firma de la institución o médico que certifica.

Acta de nacimiento del aspirante.

CURP actualizado del aspirante.

Documento que compruebe la inscripción al ciclo escolar 2026; entre los que se mencionan la constancia de estudios, constancia de inscripción, solicitud de inscripción requisitada y sellada por la Dirección Escolar.

Comprobante de domicilio.

Identificación oficial vigente de la madre, padre o tutor, solo en caso de que el aspirante sea menor de edad .

de la madre, padre o tutor, solo . Comprobante de registro del trámite en línea de becas; el cual debes descargar de la plataforma, al finalizar tu inscripción.

Constancia de ingresos de la madre, padre o tutor , expedido por la empresa o instancia gubernamental, señalando el sueldo mensual sin descuentos. En caso de ser trabajador independiente señalarlo en la constancia de ingresos bajo protesta de decir verdad (solo para los que opten por la beca de vulnerabilidad económica)

, expedido por la empresa o instancia gubernamental, señalando el sueldo mensual sin descuentos. En caso de ser trabajador independiente señalarlo en la constancia de ingresos bajo protesta de decir verdad (solo para los que opten por la beca de vulnerabilidad económica) Boleta final de calificaciones del ciclo escolar inmediato anterior (solo para los que quieren la Beca de Excelencia Académica).

El registro de solicitudes a las Becas Atizapán 2026 para alumnos de 3 a 25 años de edad se podrá hacer en línea a través del siguiente link: https://becas.atizapan.gob.mx/ en las fechas antes mencionadas. Para hacer una correcta inscripción, los padres de familia y aspirantes deberán contar con todos sus documentos de manera digital en formato PDF y cada uno con tamaño menor a 1 MB.

