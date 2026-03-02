Beca Rita Cetina Primaria 2026: ¿Qué Hago Si Hay Error Durante Registro en Línea o con Llave Mx?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) abrió este lunes 2 de marzo 2026 el registro en línea para la Beca Rita Cetina Primaria 2026, pero solicitantes han reportado fallas al momento de realizar el proceso de inscripción. Algunos informaron que no pudieron cargar todos sus documentos, mientras que otros padecieron con la cuenta Llave MX. Si tú te encuentras en esa situación o quieres evitar dudas o preocupación, en N+ te informamos qué puedes hacer.

Al ser uno de los programas más esperados, hay diversas preguntas alrededor del registro de la Beca Rita Cetina, como cuál es es el link para pedir el apoyo y cuáles son los requisitos para recibir el pago anual.

De acuerdo con datos del gobierno federal, se proyecta que este año la Beca Universal Rita Cetina incorporará a más de 8.4 millones de estudiantes de primarias públicas. Por este motivo, la CNBB también ha pedido paciencia a las personas que han encontrado interferencias en la página www.becaritacetina.gob.mx.

Video: Anuncian Asamblea En Línea Previa al Registro de la Beca Rita Cetina en Jalisco

¿Cómo me registro para la Beca Rita Cetina para primaria 2026?

Para inscribirte al programa, que entrega un total de $2,500 pesos por estudiante, debes ingresar al sitio web: www.becaritacetina.gob.mx y tener a la mano los documentos que te enlistamos a continuación:

De la madre, padre, tutora o tutor:

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial digitalizada

Comprobante de domicilio digitalizado

De la o el estudiante:

CURP

Clave de Centro de Trabajo de la escuela (CCT)

En caso de que desconozcas la CCT, previamente te hemos compartido cómo verificar la información en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED). Además, te recordamos que también debes tener a la mano una cuenta en Llave MX, la cuenta para realizar trámites del gobierno federal en línea. En caso de que no sepas cómo crearla, también te lo hemos explicado aquí detalladamente.

Los pasos que debes seguir para inscribir en línea a tu hijo o familiar en la Beca Rita Cetina para primaria (una vez que tienes cuenta de Llave MX) son:

Da click en Registrar un estudiante

Escribe su CURP

Da click en No soy un robot y luego en Validar CURP

Se cargarán automáticamente sus datos

Selecciona tu parentesco con la o el estudiante

Ingresa la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la primaria

Llena nivel educativo, turno y grado

Marca la casilla para aceptar la leyenda del manifiesto bajo protesta de decir verdad

Finalmente, selecciona Guardar y continuar

Una vez registrada o registrado, podrás actualizar tu información. Esta opción solo estará disponible mientras el periodo de solicitud se encuentre abierto. La fase de solicitud está disponble del el 2 al 19 de marzo 2026.

