Hora Exacta del Eclipse Lunar de Hoy 3 de Marzo 2026: ¿Cuándo Alcanzará Punto Máximo en CDMX?

Un eclipse lunar total está por deleitar hoy a los amantes de los eventos astronómicos. La luna se teñirá de un intenso color naranja-rojizo la madrugada de este 3 de marzo de 2026 dando lugar a la 'Luna de Sangre'. En N+ te adelantamos la hora exacta en la que ocurrirá y en qué momento alcanzará su punto máximo.

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra pasa directamente entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre la superficie de este cuerpo celeste.

La gran coincidencia es que este eclipse lunar sólo puede ocurrir durante la fase de la Luna Llena, que en marzo está calendarizada para el día 3.

Dado el interés que genera este tipo de fenómenos, ya te dimos a conocer cuánto durará el eclipse lunar y cuáles son sus fases, así como la hora en la que se podrá ver desde México.

Aunque no es el primer eclipse que deleita a los amantes de la astronomía, el pasado 17 de febrero se registró un eclipse solar anular, también conocido como "Anillo de Fuego".

Video: Luna Regala Espectacular Postal Previo a Eclipse Total Hoy 2 de Marzo de 2026

¿Cuál es la hora exacta para ver el eclipse lunar de hoy 3 de marzo en México?

Más vale que madrugues, porque este eclipse lunar sí será visible a lo largo del territorio mexicano, y la buena noticia es que no requiere ni de telescopios ni filtros especiales para observarse.

Claro que la posibilidad de observar este fenómeno depende de un cielo despejado. De hecho, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) detalló los horarios exactos en los que se podrá disfrutar de este fenómeno.

Si bien en una nota anterior ya te dimos a conocer las fases del Eclipse Lunar, ahora vale la pena explorarlas: iniciará a las 02:45 horas, cuando la Luna comience a internarse en la sombra terrestre, para finalmente concluir a las 08:23 horas.

De ahí la recomendación de que madrugues, toda vez que en algunas regiones del país, la Luna se ocultará en el horizonte oeste poco antes de que termine la "Luna de Sangre", debido al amanecer.

¿A qué hora alcanza su punto máximo el eclipse Luna de Sangre en CDMX?

De acuerdo con los horarios dados a conocer por la NASA, el comienzo de la totalidad del eclipse lunar, es decir, el momento en el que la Luna Completa está en la umbra de La Tierra iniciará a las 11:04 UTC, es decir las 05:04 horas del 3 de marzo de 2026.

Será en ese momento cuando se observe con mayor claridad el tinte rojo del satélite, haciendo honor al nombre de "Luna de Sangre". Mientras que apenas una hora después, a las 12:03 UTC, es decir las 06:03 de la mañana, la Luna saldrá de la umbría de la Tierra y el tono rojizo se desvanecerá poco a poco.

Al tratarse de un eclipse lunar, no representa ningún riesgo a la vista. De hecho puede observarse sin ningún aditamento especial, aunque si se quieren observar sus cráteres y los matices de sus tonos sí se pueden usar binoculares o telescopios.

La totalidad del eclipse (cuando esté en su punto máximo) podrá observarse al anochecer de Asia y Australia, durante la noche en el Pacífico y primeras horas de la mañana en la zona de América del Norte, Central y el extremo occidental de América del Sur.

Video: Eclipse Total de Luna "Sangrienta" Dura 83 Minutos y se Observa en Medio Oriente

