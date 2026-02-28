¿Cuándo es la Luna de Sangre?: Estos Son los Principales Eventos Astronómicos de Marzo del 2026

Marzo del 2026 tendrá un eclipse total de Luna, el equinoccio y una conjunción planetaria. Te contamos cuáles serán los principales eventos astronómicos del mes.

Este 2026 el equinoccio que marcará el inicio de la primavera boreal no ocurrirá el 21 de marzo.

México no verá otro eclipse total de Luna hasta 2029.

Luna de Sangre

El próximo 3 de marzo llegará uno de los principales eventos astronómicos de todo el 2026. Un eclipse total de Luna será visible en el este de Asia y América del Norte.

México será un sitio especialmente privilegiado para ver el fenómeno donde la Tierra se interpone entre la Luna y el Sol. En gran parte del país podrá verse la “Luna de Sangre”, que ocurre cuando la luz de nuestra estrella es filtrada por la atmósfera solo los rayos rojos alcanzan al satélite.

El 3 de marzo del 2026 habrá un eclipse total de Luna visible desde México. Foto: Pexels

Te explicamos en esta nota todo lo que deseas saber sobre este eclipse total de Luna.

Cabe recordar que México no volverá a tener una “Luna de Sangre” hasta 2029. Durante 2027 y 2028, los eclipse lunares que podremos observar no serán totales.

Venus y Saturno, juntos en el cielo

El 8 de marzo ocurrirá una conjunción planetaria que podrá ser admirada a simple vista. Venus y Saturno estarán a un dedo de distancia en el cielo.

Para que te quede aún más clara esta referencia, en esta nota te explicamos cómo medir las distancias en el cielo con tus manos. La conjunción ocurrirá poco después del atardecer y se tendrá a Saturno en el oeste y a Venus a muy corta distancia apuntando hacia el este.

Venus y Saturno estarán en conjunción el 8 de marzo. Foto: NASA

El cometa 88P/Howell estará en su punto más cercano al Sol

Los más conocedores de la astronomía quedarán especialmente satisfechos el próximo 18 de marzo, cuando el cometa 88P/Howell alcance su perihelio.

Este será un fenómeno especializado que solo podrá verse con telescopio o binoculares. El cometa descubierto por la astrónoma Ellen Howell en 1981 dibuja una trayectoria de 5.5 años alrededor del Sol. La última vez que se acercó a nuestra estrella ocurrió en 2020.

El cometa 88P/Howell alcanzará su perihelio. Foto: Pexels | Ilustrativa

Llega el equinoccio

Este 2026 el rey de los fenómenos astronómicos llegará un poco antes de lo común. El equinoccio ocurrirá el 20 de marzo.

El día y la noche tendrán la misma duración en esta fecha y comenzará la primavera en el hemisferio norte.

Las Pléyades en conjunción con la Luna

El mes de marzo cerrará con un fenómeno astronómico que atrae por igual a aficionados y expertos. El día 23 de este mes las Pléyades estarán en conjunción con la Luna.

El cúmulo de las Pléyades estará en conjunción con la Luna. Foto: NASA | Hubble

En esta fecha podrá admirarse el cúmulo de estrellas a muy breve distancia de nuestro satélite. Debido al poco brillo que tendrá la Luna aquel día, podrá observarse a simple vista a las Siete Hermanas (como se les conocía en la mitología griega) dentro de la constelación de Tauro.

Este fenómeno anual tiene una relevancia especial para la mitología. Orión, el cazador cuyo cinturón son los Tres Reyes Magos, persiguió a las Pléyades, quienes fueron protegidas por Tauro, es decir Zeus.

