De Golpear la Luna, el Asteroide YR4 Arrojaría Estrellas Fugaces por 100 Años a la Tierra

A inicios del 2025, el asteroide 2024 YR4 saltó a los titulares debido a la remota pero constatable posibilidad de que golpeara la Tierra. Un cálculo posterior de su órbita encontró que tenía un 4.3% de golpear la Luna en 2032. Ahora un nuevo estudio señala que el golpe sería visible a simple vista y arrojaría materia por cien años a nuestro planeta.

El asteroide 2024 YR4 provocaría una explosión con un brillo superior al de Júpiter.

El impacto del asteroide causaría un sismo de magnitud 5 a lo largo de toda la Luna.

2024 YR4, el asteroide que no golpeará la Tierra pero sí podría impactar la Luna

Hallado en diciembre del 2024 con el Very Large Telescope (Telescopio Muy Grande, en español) en Chile, el asteroide 2024 YR4 provocó revuelo a inicios del 2025, cuando se señaló que tenía un 3.1% de probabilidades de impactar la Tierra.

En su momento, la doctora en Física por la UNAM María Dolores Maravilla, declaró a N+ que, aunque la posibilidad de un impacto era remota, de golpear, el asteroide de 60 metros de diámetro era capaz de causar severos estragos:

No pondría en riesgo la civilización humana, pero sí podría ser una catástrofe muy severa en el lugar donde golpeé.

El asteroide 2024 YR4 fue detectado en los últimos días de 2024 por el Very Large Telescope. Foto: AFP

Cálculos posteriores revelaron que 2024 YR4 no habría de golpear la Tierra. En cambio, tenía una pequeña posibilidad, de un 4.3%, de impactar la Luna en 2032.

De la mano de las observaciones hechas por el telescopio espacial James Webb, el astrofísico Paul Wiegert, de la Universidad de Western Ontario, señaló que los restos arrojados por el hipotético impacto podrían dañar las comunicaciones en la Tierra. Estos fragmentos de roca viajarían a la velocidad de balas hacia nuestro planeta y podrían dejar inservibles a muchos de nuestros satélites.

Nuevo estudio señala que el asteroide 2024 YR4 arrojaría estrellas fugaces a la Tierra

Aquel estudio también señalaba que un posible impacto en la Luna del asteroide 2024 YR4 causaría una lluvia de estrellas en la Tierra. Este escenario ha sido retomado por un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad Tsinghua, en Pekín, China.

El artículo publicado en el repositorio ArXiv señala que un hipotético impacto de este asteroide provocaría una explosión de 6.5 megatones. Esto equivale a liberar 6.5 millones de toneladas de TNT, lo que dejaría un cráter de un kilómetro de diámetro en la Luna y lo convertiría en el mayor impacto registrado en la historia en nuestro satélite. El impacto también causaría un sismo de magnitud 5 a lo largo de todo el satélite:

Se espera que dicho impacto, con una energía cinética equivalente a unas 6,5 Mt de TNT, produzca un cráter de aproximadamente 1 kilómetros en la Luna y sea el impacto lunar más enérgico jamás registrado en la historia de la humanidad.

De golpear la Luna, el asteroide 2024 YR4 podría arrojar restos a la Tierra por cien años. Foto: Pexels

Además, el impacto tendría un brillo superior al de Júpiter en el cielo nocturno y menor al de Venus. La explosión sería visible a simple vista por varios minutos, además de que la roca fundida en el sitio sería visible con un telescopio infrarrojo:

Nuestros resultados sugieren un destello óptico de magnitud visual de -2.5 a -3 que duró varios minutos inmediatamente después del impacto.

Pero acaso el hallazgo más sorprendente del estudio es que arrojaría poco más de cien kilos de escombros hacia la Tierra. Estos restos podrían dañar las comunicaciones, al ser un potencial peligro para nuestros satélites.

Los primeros restos llegarían a la Tierra 80 días después del impacto. Es decir, dos meses y medio después del impacto, veríamos una lluvia de estrellas provocada por los meteoritos arrojados por 2024 YR4.

El impacto expulsaría ∼108 kg de escombros que escaparían a la gravedad lunar, de los cuales una pequeña fracción llegaría a la Tierra y produciría una explosión de meteoritos lunares a lo largo de 100 años.

Además de la inicial lluvia de estrellas, que ocurriría 80 días después del choque, la explosión provocaría centellas que caerían a la Tierra a lo largo de un siglo.

Los primeros meteoroides llegan a la Tierra después de unos 80 días, y la Tierra acumularía solo aproximadamente el 1 % de su masa total a lo largo de 100 años, lo que es comparable a la fracción de lanzamiento en la primera semana de un impacto en el lado de cola.

El estudio también señala que la mayor parte de los restos inmediatos caerían en Sudamérica, el norte de África y Medio Oriente, aunque un sitio privilegiado para recuperar fragmentos sería la Antártida:

En el escenario de máximo rendimiento, la precipitación se concentra a lo largo de una banda diagonal que se extiende por Sudamérica, el norte de África y la Península Arábiga.

En el caso de golpear el 22 de diciembre del 2032, el asteroide 2024 YR4 impactaría una Luna en fase gibosa, con un brillo del 70%.

