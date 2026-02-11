¿Cuánto Durará el Eclipse Solar Anular 2026? Razón para no Ver Directamente al "Anillo de Fuego"

Febrero 2026 está cargado de eventos astronómicos, no sólo sorprendió con la Luna de Nieve sino que en los próximos días dará la oportunidad de observar el eclipse solar anular. Y en N+ te adelantamos cuánto durará este fenómeno también conocido como "Anillo de Fuego".

Y no, no se trata de cualquier eclipse, en este fenómeno la luna cubre el centro del sol y deja un anillo brillante de luz solar alrededor del borde.

Dada la expectativa que ha generado entre los amantes del cosmos, no sólo te adelantamos la fecha exacta sino si será visible desde México. Recuerda que según la zona geográfica dónde te encuentres será el espectáculo que podrás disfrutar.

Como ya te adelantábamos, no es el único evento que alberga este mes, por lo que por acá te dejamos el Calendario de Febrero con todos los fenómenos que se esperan.

Si estás deseoso de saber cuándo será la próxima luna llena, ten paciencia, en una nota ya te dimos a conocer todas las fechas del año en que podrás disfrutar de su luminosidad.

¿Cuánto durará el eclipse solar anular de febrero 2026?

De acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional, el eclipse solar anular del próximo 17 de febrero tendrá una duración aproximada de cuatro horas y media, dado que iniciará a las 9:56 (Tiempo Universal) y finalizará a las 14:24 horas TU.

Pero, toma en cuenta que esa es la cronología global. La hora exacta de un eclipse siempre varía según tu ubicación. Así lo recordó el sitio especializado, Starwalk, que recordó que este tipo de fenómenos da inicio en un punto de la tierra y termina en otro.

¿El eclipse "Anillo de Fuego" se verá desde México?

Para mala suerte de los mexicanos, éste no será visible desde el país. De hecho sólo será visible desde la Antártida, en los extremos del Sur de África y América, además de los océanos Antártico, Atlántico Sur e Índico.

La mayor parte del mundo se perderá por completo del eclipse solar de febrero de 2026, dado que su trayectoria se limita a regiones remotas del hemisferio sur.

Y sí, el único lugar donde se podrá ver el "anillo de fuego" en su totalidad es en la Antártida, donde el Sol se transformará en un anillo fino durante poco más de un minuto.

Se prevé que sea alrededor de las 12:07 GMT que se registre el punto máximo del eclipse, cuya duración será de un minuto con 52 segundos.

¿Por qué no debes mirar directo al eclipse?

Si bien el eclipse "anillo de fuego" no será visible desde México, es muy importante que al mirar cualquier eclipse lo hagas con la protección adecuada. De no hacerlo, y mirar directamente puedes sufrir daños oculares permanentes, incluida la ceguera.

Ello, debido a la intensa radiación ultravioleta e infrarroja que puede causar quemaduras irreversibles a la retina.

De modo que para que puedas observar cualquier eclipse solar con precaución, debes usar lentes especiales que cumplan con la norma ISO 12312-2.



