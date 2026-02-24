¿Cuánto Durará el Eclipse Lunar del 3 de Marzo 2026? Estas Son Fases Clave de la Luna de Sangre

Atentos, amantes de la astronomía. El calendario de eventos astronómicos de marzo alberga una fecha especial para el Eclipse Lunar total del 3 de marzo de 2026. También conocido como "Luna de Sangre" o "Luna Roja", es uno de los espectáculos más esperados por los admiradores de este satélite natural, y en N+ te adelantamos cuánto durará y cuáles son sus fases clave.

Si bien ya te dimos a conocer la fecha y hora exacta en la que ocurrirá la Luna de Sangre, de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) éste será visible en América del Norte, Central y el extremo occidental de América del Sur a primeras horas de la mañana. Mientras que en el Este de Asia y Australia será visible al anochecer.

Es importante mencionar que en el otro extremo de América del Sur, la NASA prevé que lo que se verá sea un Eclipse parcial. Hay que recordar que el último eclipse que se vivió este 202 fue el Eclipse Solar Anular del 17 de febrero, conocido como 'Anillo de Fuego'.

Además, si eres fiel seguidor de los eventos astronómicos, en una nota ya te enumeramos todos los eventos que tiene contemplados este 2026.

¿Cuánto durará el eclipse Luna de Sangre del 3 de marzo de 2026?

Si estás planeando observar este Eclipse desde México, debes de saber que según el sitio especializado Starwalk, el Eclipse Lunar Total tendrá una duración total de 5 horas 39 minutos durante toda su trayectoria. Mientras que la duración de su punto máximo será de 58 minutos 19 segundos. En México iniciará alrededor de las 05:00 del 3 de marzo.

Ten en cuenta que este Eclipse coincida con la Luna Llena de marzo, a la que se le conoce como Luna de Sangre o Luna de Gusano, pero si te estás preguntando por qué este satélite natural se pone rojo durante el Eclipse Total debes saber que se debe a la luz del Sol.

Te explicamos: La Tierra bloquea la mayor parte de la luz solar que llega a la Luna, y la luz que sí alcanza la superficie lunar se filtra a través de una gruesa capa de la atmósfera terrestre.

Video: Muere Julieta Fierro: En Capsula para N+ Explicó el Eclipse Solar

¿Cuáles son las fases del Eclipse Lunar Total del 3 de marzo de 2026?

A continuación hallarás una descripción detallada de qué ocurre en cada una de las fases del Eclipse Lunar Total, de acuerdo con la NASA.

Inicio del eclipse en la Penumbra: La Luna entra en la penumbra de la Tierra, que es la parte exterior de la sombra. La Luna comienza a oscurecerse, pero el efecto es muy sutil.

La Luna entra en la penumbra de la Tierra, que es la parte exterior de la sombra. La Luna comienza a oscurecerse, pero el efecto es muy sutil. Inicio del eclipse Parcial: Luna luna comienza con la fase de la umbra, es decir la parte interior de la sombra de la Tierra, con lo que inicia el eclipse parcial.

Luna luna comienza con la fase de la umbra, es decir la parte interior de la sombra de la Tierra, con lo que inicia el eclipse parcial. Inicio de la Fase Totalidad: La Luna completa está en la umbra de la Tierra, por lo que se tiñe de rojo, por lo que puedes emplear binoculares o un telescopio para verla mejor.

La Luna completa está en la umbra de la Tierra, por lo que se tiñe de rojo, por lo que puedes emplear binoculares o un telescopio para verla mejor. Final de la Fase de Totalidad: A medida que la Luna sale de la umbra a la Tierra, el color rojo se desvanece.

A medida que la Luna sale de la umbra a la Tierra, el color rojo se desvanece. Final del Eclipse Parcial : La Luna entera está en la penumbra de la Tierra, pero de nuevo el oscurecimiento es sútil.

: La Luna entera está en la penumbra de la Tierra, pero de nuevo el oscurecimiento es sútil. Final del Eclipse en la Penumbra: El eclipse ha terminado.

Historias Recomendadas