¿A Qué Hora Ver el "Anillo de Fuego" este 17 de Febrero 2026? Fecha de los Eclipses Solares 2026

Un gran espectáculo está por ocurrir en el cielo, el primer eclipse solar anular del año tendrá lugar este 17 de febrero de 2026. Mejor conocido como "Anillo de Fuego" es el primero de dos eclipses solares que tiene contemplados la NASA para ocurrir este año, y en N+ te adelantamos a qué hora inicia y dónde se verá.

Lo primero que debes de saber es que el evento astronómico de este 17 de febrero no será visible en México, dado que su trayectoria se limita a regiones remotas del Hemisferio Sur, tales como la Antártida.

Si bien en una nota ya te explicamos cómo podrás ver el eclipse solar anular desde México, también vale la pena que sepas por qué ocurre este fenómeno y a qué se debe que se forme un anillo de fuego en el cielo.

Por fortuna no es el único evento astronómico contemplado en el calendario de febrero, que suma otros espectáculos cósmicos en su agenda mensual.

¿A qué hora ver el "Anillo de Fuego" este 17 de Febrero 2026?

Como ya te adelantamos, la mayor parte del mundo se perderá por completo el eclipse solar de febrero 2026, dado que se registrará en una zona remota.

Además de que la hora exacta en la que se puede observar un eclipse depende totalmente de la ubicación de una persona, toda vez que éste comienza en un punto de la Tierra y termina en otro.

El sitio especializado Starwalk remarca que irónicamente la franja de anularidad de este eclipse es bastante ancha (de unos 616 kilómetros), a comparación del llamado Eclipse del Siglo, que ocurrirá en 2027 y tendrá una franja de anularidad de 282 kilómetros de ancho.

Según el tiempo del centro de México, el eclipse solar anular ocurrirá durante la madrugada. Iniciando a las 3:56 horas y alcanzando su punto máximo (anularidad) a las 6:11 horas, para finalizar a las 8:27 horas.

¿Cuántos eclipses de sol habrá en 2026?

De acuerdo con el calendario de eclipses de la NASA, en 2026 se registrarán dos eclipses solares. El primero de ellos, el "Anillo de Fuego" que ocurrirá este martes 17 del mes.

Y el segundo, que tendrá lugar el 12 de agosto, será total y visible en Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una pequeña zona de Portugal. Mientras que en otras partes de Europa, África, América del Norte y el Océano Atlántico, Ártico y Pacífico este mismo fenómeno se podrá ver como un eclipse parcial de sol.

