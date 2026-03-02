Abre Registro a la Beca Rita Cetina para Primaria 2026: Link y Requisitos para Apoyo de $2,500

Hoy 2 de marzo de 2026 inicia el registro a la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria, anunció la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB). Dado que el periodo de inscripción al apoyo de 2,500 pesos estará abierto hasta el próximo 19 de marzo, en N+ te damos a conocer los requisitos y link para que completes su afiliación.

Es importante que sepas que las familias que ingresan al programa en marzo de 2026 son consideradas de nuevo ingreso, lo que significa que recibirán dos mil 500 pesos anuales por cada niña o niño registrado por el concepto de apoyo a uniformes y útiles escolares.

Durante las asambleas escolares para informar sobre este apoyo económico ya se dio a conocer qué alumnos recibirán 2,500 y quiénes 7,500 pesos.

Pero ojo, si aún no estás seguro si tu hijo es beneficiario de la Beca Rita Cetina primaria, realiza el registro en línea; de no ser becarios, la plataforma te permitirá avanzar con el proceso.

¿Cuáles son los requisitos para inscribir alumnos en la Beca Rita Cetina primaria?

Por lo que para comprobar que tu hijo ya está inscrito o hacer el registro por primera vez, debes reunir los documentos e información que se enlista a continuación.

Recuerda que tienes máximo hasta el jueves 19 de marzo para hacer el registro en línea.

Requisitos padre, madre o tutor

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial digitalizada

Comprobante de domicilio digitalizado

Requisitos del estudiante

CURP

Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela donde estudia

¿Cuál es el link de registro a la Beca Rita Cetina Primaria en 2026?

Tal como lo adelantaron Mario Delgado, secretario de Educación Pública (SEP) del Gobierno de México, y Julio León, coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, la página de la Beca Rita Cetina estará disponible del 2 al 19 de marzo de 2026.

Al dar clic en este enlace www.becaritacetina.gob.mx, los padres o tutores de los estudiantes podrán hacer el registro para recibir los 2 mil 500 pesos del pago único para apoyo de útiles escolares.

Una vez en la plataforma debes seguir el proceso que se describe a continuación.

Pasos para registro a la Beca Rita Cetina Primaria

Da clic en Iniciar Sesión con Llave MX

Ingresa tu número celular o correo electrónico y contraseña

Da clic en 'continuar' y comparte un par de datos necesarios para tu solicitud

Da clic en 'Registrarme'

Elige una identificación oficial de la lista y súbela digitalizada

Ingreso los datos de tu domicilio

Elige y sube un comprobante de domicilio digitalizado

Acepta el aviso de privacidad

Selecciona 'Guardar Registro'

Te aparecerá un mensaje con la confirmación de registro, da clic en "aceptar".

Para el registro de estudiantes, debes:

Dar clic en la opción "Registrar estudiante"

Escribir su CURP

Dar clic en 'No soy un robot' y luego validar CURP

Cargar automáticamente sus datos

Seleccionar el parentesco con el o la estudiante

Ingresar la Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la Primaria

Llenar el nivel educativo, turno y grado

Marca la casilla de aceptar con la leyenda del manifiesto bajo protesta de decir verdad

Selecciona Guardar y Continuar

