¿Cómo Verificar Datos en SIGED para Registro de Beca Rita Cetina de Primaria? Link y Qué Hacer

Inició el registro de la Beca Rita Cetina de primaria 2026, y una de las recomendaciones para los padres de familia interesados en recibir el apoyo de 2,500 pesos, es la de verificar los datos de su hijo en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED).

Por ello, acá te explicamos cómo checar si la información de tu pequeño o pequeña está actualizada con el link oficial de la SEP, el paso a paso para consultarlo y qué hacer en caso de que no sean correctos.

El registro de la Beca Rita Cetina de primaria se realizará del 2 al 19 de marzo de 2026 y en notas previas ya te dijimos los requisitos fundamentales para solicitar el apoyo y cómo crear tu cuenta Llave MX para realizar la inscripción en línea.

¿Cómo consultar datos en SIGED Primaria? Link

Para checar si la información de tu hijo o hija que estudia en primaria está actualizada, los primero que debes hacer es ingresar al SIGED en el apartado de Consulta del alumnado, en el siguiente enlace: siged.sep.gob.mx/SIGED/alumnos.html.

Debes ingresar la CURP de tu hijo o hija y dar clic en buscar.

Ahí te aparecerá todo el historial académico de la alumna o alumno, nivel educativo, grado, turno, grupo promedio y la fecha de la última actualización que se hizo en el SIGED. Es importante que todos los datos que aparezcan aquí sean correctos para no tener problemas con el registro de la Beca Rita Cetina.

¿Qué hacer si datos en SIGED no son correctos o no están actualizados?

En caso de que detectes algún error en la información académica de tu hijo se recomienda acudir cuanto antes con las autoridades de la escuela para que cambien estos datos y puedas realizar un registro exitoso a la Beca Rita Cetina.

Cabe señalar que hasta el momento, la Coordinación Nacional de Becas Bienestar no ha informado si los datos en el SIGED deben aparecer con última fecha de actualización de marzo de 2026, pero se recomienda que aparezca el ciclo escolar de 2025-2026.

