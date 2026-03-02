Entregan Tarjetas de Jóvenes Construyendo el Futuro: Fecha y Hora para Recibirla en Marzo 2026

Atención, aprendices. Ya inició un nuevo periodo de entrega de Tarjetas del programa Jóvenes Construyendo el Futuro para hombres y mujeres de 18 a 29 años, y en N+ te adelantamos cómo puedes saber cuándo y qué hora te toca recogerla, además de los requisitos indispensables para que te entreguen este método de pago.

A través de la Coordinación General de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México se dio a conocer que la entrega de tarjetas para aprendices, como se conoce a los beneficiarios de este programa, inició este lunes 2 de marzo y concluirá el próximo día 10 del mes.

Dado el interés que genera el programa entre jóvenes que no estudian y tampoco han encontrado trabajo, ya te explicamos por cuántos meses recibes el apoyo si te vinculas a un trabajo. Además de cuánto es el monto que depositan con aumento en 2026 del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

¿Cómo saber cuándo te toca entrega de la Tarjeta Jóvenes Construyendo el Futuro en Marzo 2026?

Tal como te adelantamos, el periodo de entrega de plásticos a beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro inició este lunes 2 de marzo de 2026, tal como el Calendario de Pagos de la Pensión del Bienestar, por lo que no está demás consultar los días de pago para beneficiarios.

Dado que la entrega de tarjetas del Bienestar para Jóvenes Construyendo el Futuro se extenderá por ocho días, debes consultar en la plataforma el día exacto en el que debes pasar por el plástico. Para lo cual es necesario que sigas los siguientes pasos:

Entra a la plataforma https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/ Inicia sesión con tu usuario y contraseña Ubica tu perfil Allí te aparecerá la fecha, hora y lugar dónde deberás recoger la Tarjeta del Banco Bienestar

¿A quiénes les entregan la tarjeta Jóvenes Construyendo el Futuro en marzo 2026?

Debido a que ya conoces los pasos para saber la fecha y hora para acudir por el plástico, es importante que tengas claro que a las únicas personas que les entregarán la tarjeta en marzo 2026 son a los nuevos aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Es decir aquellos que inician durante el mes de marzo su capacitación, por lo que deben acudir por el método de pago donde les será depositado el apoyo económico mensual equivalente a un salario mínimo, es decir 9 mil 582 pesos.

Recuerda que además de este beneficiario mensual, los aprendices tienen derecho a seguro médico del IMSS, hasta por 12 meses.

Claro, siempre que estén vinculados a un centro de trabajo inscrito en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro este 2026.

