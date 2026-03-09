Próximo Pago de Beca Rita Cetina 2026: ¿Nuevos Beneficiarios de Primaria Cobran Apoyo de Útiles?

Luego de que en febrero se realizara la última dispersión, muchos beneficiarios se preguntan cuándo es el próximo pago de la Beca Rita Cetina 2026 y acá te decimos en qué mes cae el siguiente depósito y si los nuevos becarios de primaria cobrarán su apoyo de útiles y uniformes escolares.

Una vez que se hiciera el pago del bimestre de enero-febrero 2026, la Coordinación Nacional de Becas Bienestar abrió registro para la nueva Beca Rita Cetina de primaria, la cual se entregará para estudiantes de primero a sexto grado.

Por ello, tanto las familias que ya son beneficiarias como las que recién hicieron su registro han comenzado a preguntarse cuándo depositan este apoyo económico nuevamente en 2026 para planificar sus gastos.

¿Cuándo es el próximo pago de la Beca Rita Cetina 2026?

De acuerdo con lo que ha manejado la Coordinación Nacional de Becas Bienestar, el próximo depósito del apoyo para estudiantes de secundaria será el del bimestre de marzo-abril, por lo cual el pago se realizaría en el mes de abril de 2026.

Esta será la cuarta dispersión para los beneficiarios de la Beca Rita Cetina de secundaria y ya solo faltaría entregarse el del bimestre de mayo-junio, pues cabe recordar que en julio y agosto no se deposita ya que estos meses se consideran como período vacacional.

¿Cuánto paga Beca Rita Cetina en abril 2026?

La Beca Rita Cetina para beneficiarios de secundaria depositará en abril 2026 lo correspondiente a un bimestre, es decir 1,900 pesos más 700 pesos por cada alumno extra de dicho nivel que haya en cada familia.

De esta manera, algunos beneficiarios recibirán pagos de 1,900 pesos, 2,600 pesos, 3,300 pesos, según sea el caso, directamente en su tarjeta del Banco Bienestar, con la cual pueden hacer retiros o pagar en establecimientos con terminal bancaria.

¿Pagan a nuevos beneficiarios de Beca Rita Cetina Primaria en abril?

Las familias beneficiarias que realizaron su registro a la Beca Rita Cetina de primaria en marzo, deberán esperar un poco más para recibir el apoyo de útiles y uniformes escolares de 2,500 pesos por ciclo escolar.

Esto debido a que el registro termina el 19 de marzo y posteriormente iniciará la validación de datos para después comenzar con la entrega de tarjetas del Bienestar. Una vez que los beneficiarios cuenten con su medio de pago comenzarán los depósitos, sin embargo este proceso podría tardar algunos meses más.

