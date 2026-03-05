¿Si Tengo la Beca Benito Juárez Puedo Solicitar la Beca Rita Cetina Primaria en 2026?

Si tienes hijos estudiando en Educación Básica, esto te interesa. Ya abrió el registro a la Beca Rita Cetina para alumnos de primaria lo que ha despertado dudas entre los beneficiarios de la Beca Benito Juárez para Educación Básica, por lo que en N+ te aclaramos si es necesario solicitar este apoyo económico para uniformes y útiles escolares en marzo de 2026.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) anunció que el registro que abrió el pasado 2 de marzo, estará vigente hasta el próximo día 19 para registrar a estudiantes de escuelas primarias públicas.

Recuerda que entrega dos mil 500 pesos por estudiante, pero a diferencia de la Beca Rita Cetina para secundaria, se trata de un depósito único. Por lo que en una nota previa te dimos a conocer quiénes reciben 2,500 y quiénes 7,500 pesos.

Si ya iniciaste el proceso, pero te enfrentaste a errores en la plataforma, te explicamos qué debes hacer para solucionar errores en línea.

¿Si mi hijo tiene la Beca Benito Juárez puedo solicitar la Beca Rita Cetina para Primaria?

Como te dimos a conocer previamente existen diferencias significativas entre ambos apoyos económicos. La Beca Rita Cetina Primaria se encuentra en pleno periodo de registro de nuevos beneficiarios, mientras que la Beca Benito Juárez se obtenía mediante registros escolares.

Ahora bien, en la convocatoria dada a conocer por la CNBB en marzo de 2026 se indica que sólo pueden hacer registro a Rita Cetina Primaria aquellos que no cuentan con una beca del Gobierno de México, es decir que no es necesario que hagan registro las familias que ya reciben la antigua Beca Benito Juárez.

Una vez que concluya el registro, se validará la información y en los próximos meses se entregarán las tarjetas del Banco del Bienestar a las personas que hayan hecho el registro.

Las sedes para la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina se informarán a través de las escuelas y canales oficiales del Bienestar.

Paso a paso, cómo hacer el registro a la Beca Rita Cetina primaria

El paso número uno para iniciar con el registro de alumnos de primaria a la Beca Rita Cetina consiste en que papá, mamá o tutor cuenten con su Llave MX. Aquí te explicamos el proceso completo. Si ya cuentas con este registro, deben seguir los siguientes pasos:

Papá, Mamá o Tutor

Entra a becaritacetina.gob.mx Da clic en "Iniciar sesión con Llave MX" Elige y sube una identificación oficial Escribe los datos de tu domicilio Elige y sube un comprobante de domicilio Lee y acepta el aviso de privacidad Da clic en "Guardar registro"

Alumnos de Primaria

Da clic en "Registrar un estudiante" Escribe la CURP de tu hija o hijo Da clic en "Validar CURP" Introduce la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela y da clic en "Buscar CCT". Si la escuela aparece en la lista, escribe: Nivel escolar, turno, grado, parentesco con la o el estudiante Lee y acepta el manifiesto. Da clic en "Guardar y continuar" Descarga tu comprobante

