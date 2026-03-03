¿Dónde Sí Aceptan Tarjeta Mi Beca para Empezar y Cuánto Pagan en Marzo 2026? Este Monto Cobrarás

Buenas noticias para los estudiantes de Ciudad de México. A partir del 1 de marzo de 2026 cayó el depósito de Mi Beca para Empezar, y dado que muchas personas se preguntan dónde pueden comprar con este apoyo económico, en N+ te compartimos un listado actualizado con todos los comercios donde aceptan esta tarjeta.

El Fideicomiso de Bienestar Educativo de Ciudad de México informó que se hicieron los depósitos a los beneficiarios de preescolar, primaria, y Centros de Atención Múltiple (CAM), así como primaria para adultos.

Recuerda que también abrió el registro a la Beca Rita Cetina para primaria que entregará dos mil 500 pesos a los beneficiarios. De hecho, en una nota previa ya te aclaramos si se puede tener ambas becas de manera simultánea.

Además, te explicamos cómo puedes activar la tarjeta de Mi Beca para Empezar y cómo dar de alta la app en tu celular, toda vez que es una extensión del plástico e incluso la podrás utilizar como método de pago.

¿Dónde aceptan la Tarjeta Mi Beca para Empezar en marzo 2026?

Ahora bien, si tienes duda dónde puedes emplear los recursos que fueron depositados en tu tarjeta de Mi Beca para Empezar, a continuación enlistamos los negocios dónde puedes gastar el dinero. Ten en cuenta que puedes hacer compras en papelerías, tiendas de autoservicio, vestimenta y zapatería, así como en farmacias, entre otros.

Papelerías que aceptan la Tarjeta Mi Beca para Empezar

Marchand

Papelerías Tony

Office Depot

Lumen

Office Max

Grupo Papelero Super Precios

Tiendas de autoservicio que aceptan la Tarjeta Mi Beca para Empezar

Chedraui

Chedraui Selecto

Soriana Express

Soriana

Neto

SuperISSSTE

Tiendas de ropa y calzado donde aceptan la Tarjeta Mi Beca para Empezar

Price Shoes

Cuidado con el Perro

Suburbia

Converse

Capa de Ozono

Vazza

Ópticas y farmacias donde aceptan la Tarjeta Mi Beca para Empezar

Farmacia San Pablo

Farmacia San Borja

Farmacia San Isidro

Farmacia Chedraui

Farmacia SuperIssste

Además, puedes consultar qué otros comercios aceptan la Tarjeta Mi Beca para Empezar 2026 en tu aplicación "Obtén Más", al iniciar sesión.

¿Cuánto paga la Tarjeta Mi Beca para Empezar en marzo 2026?

Si tienes dudas de cuánto se deposita en tu tarjeta de Mi Beca para Empezar en marzo de 2026, ten en cuenta que el monto a recibir depende del nivel escolar en el que esté inscrito tu hijo.

Alumnos de Preescolar reciben 600 pesos

reciben 600 pesos Alumnos de Primaria reciben 650 pesos

reciben 650 pesos Alumnos de CAM Preescolar, Primaria y Laboral reciben 600 pesos

Recuerda que el depósito de este apoyo económico se realiza durante los primeros días hábiles de cada mes durante el ciclo escolar 2025-2026. Los beneficiarios reciben apoyo al mes corriente del registro.

¿Cómo comprar con Mi Beca para Empezar si no tengo tarjeta física?

Como te explicamos anteriormente, puedes hacer pagos desde la app "Obtén Más", descargada en tu celular, aún cuando no cuentes con la Tarjeta en Físico. Para ello debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la app 'Obtén Más' Da clic en el botón 'NIP Dinámico' Aparecerá tu tarjeta, el saldo y el NIP Dinámico cálido por 30 segundos Selecciona la Tarjeta Deseada Selecciona la opción 'Pagar con QR' Escanea el código del comercio Revisa el monto y autoriza el pago con tu NIP Dinámico



