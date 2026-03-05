Resultados de Beca de Transporte para Universitarios 2026: ¿Cuándo Salen Listas de SECTEI CDMX?

La primera publicación de resultados de la Beca de Transporte para Universitarios 2026 está muy cerca de realizarse y si hiciste tu registro en febrero, acá te decimos cuándo salen las listas de beneficiarios del programa de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) de la CDMX.

Luego de que se abriera el periodo de inscripciones a la Beca de Transporte y Más para Universitarias y Universitarios del primer semestre de 2026, que ofrece un apoyo de 1,500 pesos bimestrales, los solicitantes están a punto de saber si recibirán esta ayuda.

¿Sigue abierto el registro de Beca de Transporte CDMX 2026?

A pesar de que los resultados están a punto de salir, el registro de Beca de Transporte para Universitarios 2026 continúa abierto para que todos los interesados en obtener este apoyo realicen su inscripción, en el siguiente link: https://becaparatransporte-c2.cdmx.gob.mx/.

Sin embargo, es probable que aquellos que hagan la solicitud en estos días, ya no resulten seleccionados en el primer periodo, ya que solo se apoyará a 27,555 universitarios para el bimestre de enero-febrero 2026, mientras que para el bimestre de marzo-abril se contempla 75,000 beneficiarios y en el de mayo-junio se llegue a la meta de 100,000 afiliados.

¿Cuándo salen los resultados de Beca de Transporte para Universitarios?

De acuerdo con la convocatoria del programa de la SECTEI, publicada en la Gaceta Oficial de la CDMX, la publicación de los resultados de la Beca de Transporte CDMX del bimestre enero-febrero 2026 se realizará en la segunda quincena del mes de marzo.

Es decir que las listas de universitarios beneficiarios que recibirán el apoyo de 1,500 pesos bimestrales saldrán a partir del 16 de marzo y tienen como fecha límite el último día del mes.

Los resultados podrán ser consultados en la página de la SECTEI: https://www.sectei.cdmx.gob.mx/. Ahí se habilitará una sección o banner que dirá Resultados Beca de Transporte y Más para Universitarias y Universitarios primer semestre de 2026.

En el documento deberás buscar el folio que te asignó el sistema al momento de tu registro. Si aparece quiere decir que fuiste aceptado para recibir el apoyo de 1,500 pesos desde el bimestre de enero-febrero 2026. Ahí mismo recibirás información de cómo se realizarán los pagos.

