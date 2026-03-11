Confirman Doble Pago de Becas 2026: ¿Para Benito Juárez y Rita Cetina? Quiénes Cobran y Cuándo

Nos encontramos en etapa de registro para la beca de primaria, pero recién se confirmó que para el próximo depósito de las Becas Benito Juárez y Rita Cetina habrá un doble pago 2026, por eso acá te decimos qué alumnos van a cobrar 3,900 pesos y cuándo lo pagan, de acuerdo con las fechas estipuladas por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) para este año.

Debido a que el registro de la Beca Rita Cetina para primaria es lo que más le interesa a la gente en estos momentos, en una nota ya te dejamos el link y los requisitos para solicitar el apoyo. De igual forma te aclaramos que si los nuevos beneficiarios van a recibir su primer pago en la próxima dispersión.

¿Beca Benito Juárez y Rita Cetina darán doble pago 2026?

Fue el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, el encargado de confirmar que sí habrá pago doble de Becas Bienestar en 2026, pero este solamente le llegará a los beneficiarios de la Beca Benito Juárez.

Esto quiere dice que en el próximo pago Bienestar, los beneficiarios de la Beca Rita Cetina van a recibir su apoyo bimestral de forma habitual, que en esta ocasión corresponde al bimestre de marzo-abril 2026.

¿Qué beneficiarios de las Beca Benito Juárez cobran pago doble en 2026?

Serán los beneficiarios de la Beca Benito Juárez Media Superior quiénes recibirán un doble depósito próximamente, mismo que corresponde a los bimestres de enero-febrero y marzo-abril 2026. En total cada alumno que cuenten con su Tarjeta de Bienestar va a recibir 3,900 pesos (1,900 por bimestre).

La razón por la que llega este doble pago es porque durante la primera dispersión del año, que se realizó en febrero 2026, los beneficiarios de la Beca Benito Juárez no recibieron su apoyo económico, debido a que se abrió una nueva etapa de registro y la CNBB opto por postergar la entrega del dinero a los estudiantes de preparatoria y universitarios de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro.

¿Cuándo pagan la Beca Benito Juárez 2026? Fechas del doble pago

El pago doble de las Becas Benito Juárez llegará en el mes de abril 2026, mes en que se realizará la dispersión correspondiente al bimestre de marzo-abril, más el pendiente de enero-febrero para alumnos de media superior.

Con esta información, ya solo queda esperar a que se anuncien las fechas de pago oficiales de las Beca Benito Juárez y Rita Cetina, la cuales serán dadas a conocer con el calendarios de pagos Bienestar de abril 2026.

