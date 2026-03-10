¿Se Puede Eliminar la Cuenta Llave MX? Pasos para Actualizar Datos para Beca Rita Cetina 2026

Cada vez falta menos para el cierre del registro de la Beca Rita Cetina para primaria 2026. Algunas personas no han podido culminar con este proceso por complicaciones con la información de su Llave MX. Incluso preguntan si es posible eliminar su cuenta o cómo pueden modificar un dato. En N+ te explicamos los pasos que debes seguir.

En notas previas te hemos contado cuáles son los requisitos para registrarte en la Beca Rita Cetina primaria, pero también lo que debes hacer en caso de que tu registro se quedó a la mitad por problemas con la página.

¿Se puede eliminar la cuenta Llave MX?

No hay una opción en línea para eliminar la cuenta de Llave MX, que es un requisito para tramitar la Beca Rita Cetina; sin embargo, algunas personas solicitantes han reportado que tienen problemas para poder realizar el registro.

Entre otras complicaciones, mencionan que en su cuenta personal pusieron los datos de sus hijos o información como los apellidos, es incorrecta; por ello, buscan eliminar la cuenta y crear una nueva.

No obstante, esto no es posible de manera sencilla y directa, como sí lo es abrir tu cuenta. Aunque existen opciones para poder continuar con tu inscripción y terminarla sin contratiempos antes del 19 de marzo, que es la fecha límite.

¿Cómo actualizar datos en Llave Mx?

Lo primero que debes saber es que hay datos que puedes modificar en tu cuenta de Llave MX en línea, pero se trata de información de contacto, como teléfono y correo electrónico.

Los pasos que debes seguir son:

Ingresa al sitio: https://www.llave.gob.mx

Inicia sesión con tu número o correo registrado y contraseña.

Ubica, dentro de tu perfil, el apartado para modificar información de contacto.

Ingresa los datos que quieres actualizar y guarda los cambios.

Te pedirá que verifiques tu identidad, por lo que te recomendamos tener acceso al correo o teléfono que actualizarás, ya que enviarán un enlace de verificación.

Abre el enlace de verificación.

Confirma la actualización.

En caso de que quieras cambiar datos como nombre, apellido u otra información, debes comunicarte al Centro de Atención para el Bienestar (CABI) es el 079.

A través de ese canal te orientarán para actualizar tus datos o para validar, según el caso, si es posible eliminar tu cuenta.

