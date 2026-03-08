¿Qué Hacer si Perdí la Tarjeta de Mi Beca para Empezar? Requisitos para Pedir Reposición en 2026

Si tu hijo es beneficiario de "Mi Beca para Empezar" y recibiste el depósito del apoyo económico los primeros días de marzo 2026, pero ahora no encuentras la tarjeta, sigue leyendo. En N+ te decimos qué puedes hacer si la perdiste o te la robaron.

Recuerda que este apoyo se entrega a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de Ciudad de México, quienes reciben distintos montos según el nivel educativo que estén cursando.

Dado que se trata de un apoyo para la compra de útiles escolares, en una nota previa ya te dijimos dónde aceptan la Tarjeta Mi Beca para Empezar y de cuándo sería el depósito en marzo 2026.

Además, si tienes dudas sobre si puedes solicitar la Beca Rita Cetina de manera simultánea, ya te compartimos qué dicen las autoridades educativas.

Video: Anuncian Asamblea En Línea Previa al Registro de la Beca Rita Cetina en Jalisco

¿Qué hacer si perdí la tarjeta de Mi Beca para Empezar?

Ahora bien, dado que recién se llevó a cabo el depósito a los beneficiarios del programa del Fideicomiso de Bienestar Educativo de Ciudad de México (Finabien), es posible que la tarjeta haya tenido bastante uso en los últimos días.

Si piensas que extraviaste la tarjeta de Mi Beca para Empezar, es importante que solicites la reposición. Este trámite se debe realizar en las oficinas del Finabien, ubicadas en la zona centro de Ciudad de México, específicamente en avenida Bucareli número 134.

Para poder solicitar el nuevo plástico, debes presentar la siguiente documentación en original y copia:

Identificación Oficial vigente

CURP del beneficiario actualizada

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Comprobante de registro al ciclo escolar 2025-2026

Horario para solicitar reposición de la tarjeta Mi Beca para Empezar

Es importante que tengas claro que para iniciar el trámite de reposición de la Tarjeta de Mi Beca para Empezar no es necesario que acudas con cita.

Sólo debes presentarte en las oficinas de Finabien, ubicadas en avenida Bucareli 134, colonia Centro, de la alcaldía Cuauhtémoc en Ciudad de México, con la documentación antes descrita.

El horario de atención es de lunes a jueves de 09:00 a 17:00 horas, y los viernes de 09:00 a 15:00 horas.

¿Cada cuánto depositan Mi Beca para Empezar?

Es de vital importancia que tengas contigo la tarjeta del Finabien, dado que el depósito de Mi Beca para Empezar se realiza durante los primeros días hábiles de cada mes.

Los beneficiarios reciben el apoyo al mes corriente desde que hicieron su registro.

Video: En Apoyo a los Estudiantes ¿Cómo Obtener la beca de Transporte en León?

Historias Recomendadas