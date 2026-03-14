Abre Registro la Tarjeta Violeta 2026: Fechas y Requisitos para Asegurar Uno de los 20 Mil Cupos

Una de las noticias más esperadas del año por fin llegó, la Secretaría de Bienestar dio a conocer la convocatoria de la Tarjeta Violeta, por eso acá te decimos cuándo hay registro 2026 y los requisitos para solicitar al apoyo de 2,000 pesos bimestrales, solo te pedimos checar bien las fechas de inscripción pues la entrada al programa está limitada a solo 20 mil cupos en este año.

Hace unas semanas ya te contamos dónde hay registro a la Tarjeta Violeta Bienestar 2026, con los estados de México en donde está activo el programa social. Ahora, una de las entidades por fin demostró su interés en brindarle su apoyo a las personas que más lo necesitan y por eso decidió lanzar la convocatoria para abrir inscripciones en marzo.

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Tarjeta Violeta Bienestar: Fechas de registro 2026

La Gobernador del Estado de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda y el secretario de Bienestar, Pablo Gordillo Oliveros, dieron a conocer que el registro a la Tarjeta Violeta iniciará este miércoles 18 de marzo 2026 y el último día para inscribirse será el próximo 17 de abril.

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Algo importante a tomar en cuenta es que para esta etapa de inscripciones, la Tarjeta Violeta Bienestar Guerrero tendrá cupo limitado, por lo que solamente 20 mil mujeres de los siguientes municipios van poder solicitar el apoyo:

Acapulco : Acapulco de Juárez.

: Acapulco de Juárez. Centro : Chilpancingo de los Bravo, Mochitlán, Eduardo Neri y Chilapa de Álvarez.

: Chilpancingo de los Bravo, Mochitlán, Eduardo Neri y Chilapa de Álvarez. Tierra Caliente : Coyuca de Catalán, Pungarabato y Tlapehuala.

: Coyuca de Catalán, Pungarabato y Tlapehuala. Costa Chica : Ayutla de los Libre, Ometepec, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca, Igualapa, San Marcos, Cuajinicuilapa.

: Ayutla de los Libre, Ometepec, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca, Igualapa, San Marcos, Cuajinicuilapa. Norte : Taxco de Alarcón, Iguala de la Independencia, Ixcateopan de Cuauhtémoc y Huitzuco de los Figueroa.

: Taxco de Alarcón, Iguala de la Independencia, Ixcateopan de Cuauhtémoc y Huitzuco de los Figueroa. Costa grande : Zihuatanejo de Azueta, Técpan de Galeana, Coyuca de Benítez.

: Zihuatanejo de Azueta, Técpan de Galeana, Coyuca de Benítez. Sierra : Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo.

: Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo. Montaña: Leonardo Bravo, Olinalá, Malinaltepec, Cochoapa El Grande, Metlatónoc, Alcozauca.

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Requisitos para el registro a la Tarjeta Violeta 2026

Todas las personas que deseen solicitar la Tarjeta Violeta Guerrero deben cumplir con varias condiciones y tener a la mano los siguientes papeles:

Ser mujeres de 18 hasta los 59 años. Jefas de familia solteras en situación de vulnerabilidad o que se encuentren en cualquiera de los Centros de Apoyo Interdisciplinario a Víctimas de Violencia (CAIV). Ser madre de al menos un hijo menor de edad y que se encuentre cursando el nivel escolar básico o medio superior (hasta tercer grado de preparatoria). Copia de identificación oficial. Comprobante de domicilio. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP). Copia de certificado del último grado de estudios de la solicitante. En caso de no contar con estudios, deberá manifestarlo bajo protesta de decir verdad en el formato de solicitud. Copia del acta de nacimiento de al menos uno de sus hijos. Constancia de estudios, boleta de calificaciones, credencial vigente con fotografía o recibo de inscripción que acredite que el hijo realiza sus estudios en el sistema educativo nacional. Si la interesada o alguna de sus hijas o hijos presenta alguna discapacidad, presentar certificado médico que lo avale.

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El registro a la Tarjeta Violeta Bienestar 2026 se puede hacer de tres formas, en línea en https://www.guerrero.gob.mx/dependencia, de forma presencial en los módulos que dará a conocer la Secretaría del Bienestar de Guerrero y cuando personal autorizado vaya a cada municipios a hacer la inscripciones de las mujeres que cumplen con los requisitos.

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