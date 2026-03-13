Registro Para las Jefas Abre en Marzo 2026: Fechas para Solicitar Apoyo para Mujeres de $15,000

El programa "Para las Jefas" abrirá registro en marzo de 2026 y si te interesa solicitar el apoyo para mujeres de 15,000 pesos, acá en N+ te decimos cuándo serán las inscripciones, además de los requisitos y documentos que piden para recibir esta ayuda económica en la Ciudad de México (CDMX).

A finales de febrero, se lanzó la convocatoria de "Iztapa' las Jefas 2026", el cual otorga un monto de 4 mil pesos y cuyo registro termina este viernes, y ahora llega una nueva oportunidad para las madres solteras y trabajadoras en la CDMX.

Video. ¿Pueden Quitarme Mi Dinero Si No lo Saco de Mi Tarjeta del Bienestar?

¿Cuándo abre registro apoyo Para las Jefas 2026?

Las inscripciones del programa para jefas de familia, que otorga un apoyo de 15,000 pesos a mujeres que son las principales aportadoras de su familia, se realizarán del 17 al 20 de marzo de 2026 por internet, es decir que las interesadas solo tendrán cuatro días para hacer su solicitud.

Noticia relacionada. ¿Cuánto Paga el Apoyo para Madres Solteras de 34 a 57 Años? Dan Monto Doble a Jefas de Familia

El registro Para las Jefas 2026 podrá hacerse en línea en la siguiente página web: https://programasmiguelhidalgo.org.mx/form/JEFASMH2026, a partir de las 00:00 horas del 17 de marzo a las 23:59 horas del 20 de marzo del 2026.

Las interesadas en realizar su registro en línea primero deberán descargar, llenar y firmar el formato de solicitud para el programa antes de comenzar el proceso por internet.

¿Dónde es el registro presencial Para las Jefas 2026?

El registro presencial del apoyo para mujeres de 15 mil pesos solo se realizará los días 19 y 20 de marzo en un horario de 10:00 horas a 14:00 horas en las siguientes sedes:

Faro del Saber "Carmen Serdán" , ubicado en calle Sur 128 Número 53, Colonia América, demarcación territorial Miguel Hidalgo, C.P. 11820, CDMX.

, ubicado en calle Sur 128 Número 53, Colonia América, demarcación territorial Miguel Hidalgo, C.P. 11820, CDMX. Deportivo "Plan Sexenal" , ubicado en Plan de Guadalupe, Colonia Nextitla, demarcación territorial Miguel Hidalgo, C.P. 11420, CDMX.

, ubicado en Plan de Guadalupe, Colonia Nextitla, demarcación territorial Miguel Hidalgo, C.P. 11420, CDMX. Deportivo "José María Morelos y Pavón", ubicado en Lago Trasimeno, s/n, Colonia Pensil Norte, demarcación territorial Miguel Hidalgo, C.P. 11430, CDMX.

Noticia relacionada. Apoyo para Emprendedores Da 10 Mil Pesos: Requisitos para Hacer Registro en CDMX en 2026

Requisitos de apoyo Para las Jefas de familia 2026

Para poder hacer el registro, las mujeres deben ser jefas de familia, es decir madres solteras o que sean las principales aportadoras con uno o más dependientes económicos, además de vivir en la alcaldía Miguel Hidalgo de la CDMX. Estos documentos se solicitarán para hacer el registro:

Solicitud de ingreso al programa social "Para las Jefas".

Identificación oficial vigente (INE), con domicilio en la demarcación territorial Miguel Hidalgo; en caso de ser extranjera, deberá presentar Tarjeta de Residente Permanente, expedida por el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación.

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de antigüedad: recibo telefónico, servicio del agua, predial, gas, luz, o en su caso cualquier otro servicio que se suministre en el domicilio.

Acta de nacimiento de la hija o hijo menor de edad.

Las mujeres que hagan el registro deberán aceptar la aplicación de un estudio socioeconómico, el cual se realizará en su domicilio. Posteriormente, se darán a conocer los resultados del programa Para las Jefas de Familia 2026, las cuales recibirán 15 mil pesos, divididos en tres pagos de 5 mil pesos.

Historias recomendadas