Última Llamada: ¿A Qué Hora Cierra Registro Mañana el Apoyo para Madres Solteras de 34-57 Años?

Mañana 13 de marzo de 2026 termina el registro del apoyo para madres solteras de 34 a 57 años y acá te decimos a qué hora cierran las inscripciones porque es la última llamada para que las jefas de familia puedan solicitar la ayuda económica de 4 mil pesos en CDMX.

El registro para nuevas beneficiarias, así como para jefas de continuidad, es decir que recibieron el apoyo en 2025, inició desde el pasado 22 de febrero y debido a la gran demanda se amplió unos días más, sin embargo el plazo para incorporarse a este programa ya está por cumplirse.

En caso de que aún no hayas hecho tu solicitud en notas previas ya te contamos cuáles son los requisitos para ser parte del programa 'Iztapa' Las Jefas 2026 y cómo solicitar el apoyo para madres solteras en CDMX, a la espera de que abra el registro nacional de la pensión para trabajadoras.

¿A qué hora cierra el registro de Apoyo a Madres Solteras de 34 a 57 Años?

Las interesadas en obtener el apoyo de 4,000 pesos, que se entregarán en dos pagos de 2,000 pesos en 2026, tienen como fecha límite para hacer su registro mañana viernes 13 de marzo de 2026 a las 18:00 horas, es decir hasta las 6 de la tarde, directamente en la explanada de la alcaldía Iztapalapa.

El programa de 'Iztapa' Las Jefas 2026, busca erradicar la desigualdad estructural y de pobreza, además de garantizar el derecho a la alimentación de las jefas de hogar en situación de vulnerabilidad en dicha demarcación.

¿Qué documentos piden en registro para madres solteras de 34 a 57 años?

Las beneficiarias de continuidad del programa 'Iztapa' Las Jefas 2026 solo deben presentar su INE y firmar la documentación de refrendo que les proporcionará la alcaldía, mientras que las madres de 34 a 57 años de nueva incorporación deben acudir con los siguientes documentos:

Credencial para votar vigente con domicilio en Iztapalapa.

Comprobante de domicilio con residencia en Iztapalapa, no mayor a tres meses (agua, luz, telefonía fija, predial, servicios de tv de paga, servicio de gas).

CURP.

Llenar cédula de solicitud de registro (Formato será proporcionado por la Alcaldía, y que contendrá manifiesto bajo protesta de decir verdad de vulnerabilidad social).

De esta manera, si eres madre soltera, vives en la alcaldía Iztapalapa, tienes entre 34 y 57 años y te encuentras en situación de vulnerabilidad ya cuentas con toda la información para poder solicitar este apoyo económico de 4,000 pesos, los cuales se repartirán en 2026.

