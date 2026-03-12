Link de Comemos Todos 2026: ¿Quiénes Deben Hacer Actualización de Datos para Recibir el Apoyo?

¿Ya hiciste la actualización de tus datos para continuar recibiendo el programa "Comemos Tod@s 2026”, la Secretaría del Bienestar del Gobierno de Quintana Roo (SEBIEN) recordó que el plazo está corriendo. Y en N+ te recordamos quiénes deben cumplir con este proceso para obtener el apoyo económico de 7,450 pesos.

Recuerda que según las Reglas de Operación del programa "Comemos Tod@s 2026", aquellas personas interesadas tendrán hasta el próximo miércoles 18 de marzo de 2026 para completar los pasos , por lo que en una nota previa ya te explicamos dónde debes actualizar tus datos.

Pero, ojo, porque si nunca has recibido el programa y quieres inscribirte como beneficiario, también está abierto un periodo de registro, por lo que aquí te damos a conocer los requisitos y módulos.

¿Quiénes hacen la actualización de datos al apoyo "Comemos Tod@s 2026"?

Si tienes dudas sobre si estás entre los candidatos a recibir el programa "Comemos Tod@s" en 2026, luego de haber sido beneficiario el año pasado, toma nota de cuáles son los criterios de elegibilidad para este periodo de actualización:

Radicar en el estado de Quintana Roo

Tener condiciones socioeconómicas con ingreso mensual per cápita no mayores a cuatro veces la Línea de Pobreza por ingreso vigente, según información oficial del INEGI

Tener carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad

Ser jefe del hogar con personas a cargo que sufran de alguna enfermedad crónico degenerativa, discapacidad o sean adultos mayores.

Ser jefe del hogar con hijos o hijas dependientes económicamente entre 17 y 22 años

Ser jefe de hogar con periodo de gestación o lactancia

Ser un menor de entre 15 y 17 años que funja como jefe del hogar

Además, ten en cuenta que de acuerdo con la SEBIEN de Quintana Roo, el número de personas beneficiarias, así como el total de apoyos del programa a entregar, se distribuirá en cada municipio de Quintana Roo, de forma proporcional al porcentaje de carencia por acceso a la alimentación.

Municipios de Quintana Roo donde está vigente Comemos Tod@s en 2026

Isla Mujeres

Lázaro Cárdenas

Benito Juárez

Puerto Morelos

Tulum

Playa del Carmen

Cozumel

José María Morelos

Felipe Carrillo Puerto

Othón Pompeyo Blanco

Bacalar

Link para actualizar datos para "Comemos Tod@s 2026"

Ahora bien, si una vez que has leído los requisitos antes enlistados, estás seguro que debes actualizar tus datos para recibir el apoyo este año, sigue los siguientes pasos:

Entra al link: https://sebien.qroo.gob.mx/comemostodasytodos/ hasta el próximo miércoles 18 de marzo. O directamente a https://ct26renovar.bienestarqr.com/#/login, con tu CURP y contraseña Carga la documentación digitalizada que te dimos a conocer aquí.

¿Cuánto entrega el programa “Comemos Tod@s 2026”?

Si tienes dudas sobre el monto del apoyo que entrega este programa del Gobierno de Quintana Roo, ten en cuenta que existen dos modalidades de pago:

Canasta alimentaria: Consiste en un paquete que contiene productos de la canasta básica con un valor de hasta 627.41 pesos, que se entrega de manera bimestral hasta por cinco ocasiones.

Consiste en un paquete que contiene productos de la canasta básica con un valor de hasta 627.41 pesos, que se entrega de manera bimestral hasta por cinco ocasiones. Apoyo económico: consiste en la entrega de una tarjeta electrónica a los beneficiarios a través de la cual se recibe el depósito de 1,490 pesos, hasta por cinco ocasiones, es decir 7,450 pesos, para la adquisición de productos de la canasta básica.

