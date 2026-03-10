Tarjeta Margarita Maza 2026 Abre Registro para Mujeres de 18 a 59 Años: Requisitos y Paso a Paso

Ya abrió el registro del apoyo Bienestar para mujeres de 18 a 59 años de edad, y para que no se te pasen las fechas para solicitarlo, en N+ te adelantamos cuáles son los requisitos y cómo solicitar paso a paso la tarjeta Margarita Maza en Oaxaca durante marzo de 2026.

La Secretaría del Bienestar, Tequio e Inclusión del estado de Oaxaca abrió un nuevo periodo de inscripciones para el programa 'Atención a Jefas de Familia: Tarjeta Margarita Maza', que entrega un apoyo económico bimestral de dos mil pesos a jefas de familia.

Aunque no es el único programa para mujeres que cuenta con convocatoria abierta; en el Estado de México está vigente el periodo de registro a la Canasta Alimentaria, mientras que en Quintana Roo abrió un lapso de inscripción al programa "Comem@s Todos 2026'

Video: Caja de Ahorro 2025 Que es y Como Funciona

¿Cómo hacer registro a la Tarjeta Margarita Maza para mujeres de 18 a 59 años?

Si eres una mujer de 18 a 59 años de edad, jefa de familia y resides en alguno de los municipios del estado de Oaxaca tienes oportunidad de aplicar para este apoyo económico que entrega 2 mil pesos cada dos meses. Ten en cuenta que tu ingreso debe ser igual o inferior a la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos, y debes tener a tu cargo a adolescentes o niños menores de 18 años.

La Secretaría del Bienestar, Tequio e Inclusión del estado de Oaxaca detalló que se priorizarán las solicitudes de mujeres que habitan en los Territorios Bienestar o en los 40 municipios con declaratoria de alerta de Violencia de Género.

El periodo de registro a la Tarjeta Margarita Maza está abierto del 9 de marzo al 17 de abril de 2026. Y a continuación se describen los pasos que debes de seguir:

Asistir al punto de registro más cercano para presentar tu documentación, de acuerdo a la Convocatoria Vigente

Responder los formatos entregados por el Servidor Público

Esperar a ser notificada en las fechas indicadas, en caso de resultar beneficiaria del apoyo.

La selección de las beneficiarias del programa se hará conforme al orden de presentación de su solicitud, de acuerdo a la fecha de registro y hasta que el presupuesto autorizado lo permita.

Requisitos para la Tarjeta Margarita Maza que entrega 2 mil pesos

A continuación te compartimos uno a uno los requisitos que debes presentar en original para ser elegible a este apoyo económico. Es muy importante que no tengan tachaduras ni enmendaduras.

Solicitud de Registro al programa (F1) Cuestionario Socioeconómico (F2) donde se recaba la información de las Jefas de Familia solicitantes Credencial para votar vigente, con domicilio en el Estado de Oaxaca En caso de que en la identificación no sea visible el CURP, se debe presentar la CURP certificada Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses) Acta de nacimiento de los hijos menores de 18 años que estén bajo resguardo de la Jefa de Familia En caso de que el acta de nacimiento de los menores no tenga CURP, se debe presentar la CURP Certificada En caso de resguardo o custodia, es necesario presentar la solución judicial, constancia de Medida de Protección expedida por la PRODENNAO, Procuradurías Municipales o DIF Municipal

¿Cuánto da la Tarjeta Margarita Maza a Mujeres de 18 a 59 años?

Una vez que te has asegurado que cumples con los requisitos, debes saber que este apoyo del Bienestar entrega dos mil pesos bimestrales, ya sea una o hasta seis veces durante el presente ejercicio fiscal.

El apoyo económico se puede entregar mediante dispersión bancaria en la Tarjeta Margarita Maza o mediante pago en efectivo.

Ten en cuenta que para ser beneficiaria de este apoyo económico, no debes de ser beneficiaria de ningún otro programa del Gobierno del Estado de Oaxaca ni de programas federales que otorguen apoyos económicos directos.

Video: Jubilación Ahorro y Finanzas para Adultos Mayores

Historias Recomendadas