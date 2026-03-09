¿Dónde Actualizar Datos para Programa Comemos Todos 2026 que Da $7,450? Link SEBIEN

Si fuiste beneficiario del programa "Comemos Tod@s" durante el 2025, la Secretaría del Bienestar (SEBIEN) Quintana Roo tiene un importante aviso para ti. Sí o sí debes actualizar tu información para poder recibir la canasta alimentaria o el apoyo económico de hasta 7 mil 450 pesos en 2026. En N+ te decimos dónde puedes actualizar tus datos.

El plazo ya está corriendo, y tienes hasta el próximo 18 de marzo para concluir con el proceso de actualización de datos. Recuerda que éste es gratuito y sin intermediarios. Por lo que también te compartimos el link dónde puedes subir tu información.

De hecho, en una nota previa ya te dimos a conocer cuáles son los requisitos y dónde se ubican los módulos para inscribirte al programa de la SEBIEN Quintana Roo. Pero, ojo, porque sólo pueden aplicar las personas que habitan en los siguientes municipios:

Isla Mujeres

Lázaro Cárdenas

Benito Juárez

Puerto Morelos

Tulum

Playa del Carmen

Cozumel

José María Morelos

Felipe Carrillo Puerto

Othón Pompeyo Blanco

Bacalar

¿Dónde actualizar mis datos para "Comemos Tod@s 2026"? Link SEBIEN Quintana Roo

Si ya has recibido este beneficio, debes saber que la entrega del programa en sus dos modalidades (canasta alimentaria o apoyo económico) podrá estar sujeta a entrega simultánea entre bimestres, considerando la disponibilidad operativa.

La actualización de información se realiza en línea, a través del link: https://sebien.qroo.gob.mx/comemostodasytodos/ hasta el próximo miércoles 18 de marzo. Ahí se debe cargar la documentación digitalizada que se describe a continuación:

Requisitos "Comemos Tod@s 2026"

Identificación oficial con fotografía vigente con residencia en el Estado de Quintana Roo (Credencial del INE, pasaporte vigente, Tarjeta de Residencia Temporal emitida por el INM).

CURP del solicitante

Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a tres meses (recibo de la luz, agua, teléfono o televisión por cable)

CUIS Debidamente llenado con datos verídicos de la persona que actualiza datos

En caso de que el jefe/a de familia sea menor de edad, también debe presentar

Acta de nacimiento

Acta de Nacimiento de sus hijos

Llenado del CUIS

¿Cuánto da el programa "Comemos Tod@s" en 2026?

Si tienes dudas, el Gobierno de Quintana Roo dio a conocer que el programa busca otorgar un beneficio para la economía de las familias mexicanas, en las siguiente modalidades:

Canasta alimentaria: Consiste en un paquete que contiene productos de la canasta básica con un valor de hasta 627.41 pesos, que se entrega de manera bimestral hasta por cinco ocasiones.

Consiste en un paquete que contiene productos de la canasta básica con un valor de hasta 627.41 pesos, que se entrega de manera bimestral hasta por cinco ocasiones. Apoyo económico: consiste en la entrega de una tarjeta electrónica a los beneficiarios a través de la cual se recibe el depósito de 1,490 pesos, hasta por cinco ocasiones, es decir 7,450 pesos, para la adquisición de productos de la canasta básica.

¿Cuándo se publican los resultados?

De acuerdo con la convocatoria compartida por SEBIEN Quintana Roo, una vez que termine el tiempo de actualización, programado para el 18 de marzo de 2026, se tendrán diez días hábiles para publicar en la página oficial la lista de folios de personas validadas.

Es decir que en la página https://sebien.qroo.gob.mx/asaqroo/ se enlistarán los folios de las personas solicitantes validadas y aquellos que recibieron el beneficio en 2025 y actualizaron sus datos correctamente.

