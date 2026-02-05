¿Desaparece Canasta Alimentaria Bienestar en 2026 y Abren Nuevo Registro? Esto Pasará con Apoyo

Hace unos días se dio a conocer información muy importante con respecto al programa de la Canasta Alimentaria Bienestar 2026 y debido a los rumores de que el apoyo desaparece este año, acá te contamos todos los cambios que fueron anunciados y lo que pasará con el próximo registro.

Justamente este programa coindice con el apoyo para hombres y mujeres de 18 a 64 años de edad que abrirá registro en 2026. Y en cuanto a inscripciones, en una nota ya te dijimos cómo aplicar a la Beca PILARES Bienestar, que da un pago de 10 mil pesos.

¿Desaparece el apoyo de la Canasta Alimentaria Bienestar 2026?

A finales de enero del presente año se lanzaron las reglas de operación de programa Nutrición y Bienestar Familiar DIFEM 2026, que sustituye a lo que anteriormente era conocido como la Canasta Alimentaria del DIF en todo el Estado de México.

La buena noticia es que solo se realizó un cambio en el nombre del programa, pues los requisitos son los mismos para todas las personas que vivan en el Edomex y deseen recibir el apoyo.

¿Cuándo hay registro a la Canasta Alimentaria Bienestar 2026?

De acuerdo con las reglas de operación, que puedes consultar en este link, el DIF Edomex deberá lanzar la convocatoria del próximo registro, el cuál podrá realizar en línea o de forma presencial. Hasta el momento, el único municipio que ya tuvo etapa de recepción de nuevas solicitudes en 2026 fue Ixtapaluca, siendo el pasado 3 de febrero el único día para inscribirse al apoyo Bienestar.

Todas las personas que quieran hacer su registro a Nutrición y Bienestar Familiar 2026, antes conocido como Canasta Alimentaria Bienestar, deben cumplir con los siguientes requisitos y documentos:

Para personas de 2 y hasta 5 años 11 meses, no escolarizados:

Residir en el Estado de México.

Tener de 2 hasta 5 años 11 meses de edad y no estar registrado en el sistema de educación pública.

Tener carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, y/o presentar algún grado de desnutrición (leve, moderada o grave).

Llenar el Formato de Registro, debidamente requisitado.

CURP del aspirante a beneficiario.

Acta de nacimiento.

Copia de la identificación oficial vigente del padre o tutor, que contenga fotografía

CURP del padre, madre o tutor.

Comprobante de domicilio en el Estado de México.

Personas de 6 hasta 64 años de edad:

Residir en el Estado de México.

Tener una edad entre 6 hasta 64 años de edad.

Tener carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, y presentar algún grado de desnutrición (leve, moderada o grave).

Llenar el Formato de Registro, debidamente requisitado.

Copia de identificación oficial vigente que contenga fotografía.

CURP.

Comprobante de domicilio en el Estado de México.

Para los menores de edad, se solicitará acta de nacimiento y CURP.

A la espera de que se anuncien fechas de registro, el apoyo de Nutrición y Bienestar Familiar DIFEM 2026 hará entrega de una y hasta seis canastas alimentarias durante este año.

