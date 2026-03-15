Oficial: Habrá Pago Doble de Becas Bienestar, ¿Quiénes Cobran el 17 de Marzo? Esto Anunciaron

El titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), Julio León, confirmó la llegada de un pago doble, además de un depósito para miles de beneficiarios este martes 17 de marzo 2026, por tal motivo, acá te decimos qué alumnos van a cobrar ambos pagos y el monto que van a recibir.

Apenas hace unos días el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, confirmó la llegada de un doble pago de Beca Benito Juárez en abril 2026. Con esto se hace oficial que durante el cuarto mes del año dos becas van a brindar un doble depósito.

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¿Qué alumnos cobran su Beca Bienestar el martes 17 de marzo 2026?

Julio León informó que todos los nuevos beneficiarios de la Beca Gertrudis Bocanegra en Michoacán, que recientemente recibieron su Tarjeta del Bienestar van a recibir su pago correspondiente al bimestre de enero-febrero este martes 17 de marzo.

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En esta dispersión los beneficiarios de las Becas Gertrudis Bocanegra van a recibir su apoyo bimestral de enero-febrero, que corresponde a un pago de 1,900 pesos. Para el mes de abril se realizará el depósito del bimestre de marzo-abril.

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¿Quiénes cobran un pago doble de Becas Bienestar en abril 2026?

Además de los beneficiarios de la Beca Benito Juárez Media Superior, los jóvenes universitarios que reciben su Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro también van a recibir un pago doble en el mes abril 2026, que corresponde a los bimestres de enero-febrero y marzo-abril. El monto que van a recibir será de 11,600 pesos.

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Gracias a esta información brindada por Julio León, los beneficiarios de las Becas Bienestar 2026 ya saben quiénes reciben su apoyo este 17 de marzo y qué alumnos cobrarán un pago doble en abril próximo, como parte de las becas universitarias

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