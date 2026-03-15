Confirman Pago Doble Bienestar de $11,600 para Hombres y Mujeres: ¿Cuándo Cae el Apoyo en 2026?

En medio del calendario de pagos de la pensión adultos mayores, autoridades confirmaron un pago doble Bienestar para hombres y mujeres de 11,600 pesos, por tal motivo acá te decimos quiénes cobran el apoyo económico y cuándo lo depositan en este 2026.

Debido a que sigue en marcha la dispersión económica para adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años, en una nota ya te mostramos el calendario con las fechas de pago Bienestar del 16 al 22 de marzo 2026. De igual forma, te contamos todos los detalles de la suspensión del pagos de este mes y los apellidos que cobrarán después.

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¿Qué apoyo Bienestar dará un pago doble de 11,600 pesos a hombres y mujeres?

El programa social que depositará el pago doble Bienestar (de los bimestres de enero-febrero y marzo-abril) es la Beca de Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026, la cual se le da a todos los universitarios que cursan sus estudios en escuelas públicas de atención prioritaria y cuentan con su Tarjeta de Bienestar activa.

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La beca para universitarios de Jóvenes Escribiendo el Futuro da un pago bimestral de 5,800 pesos y debido a que próximamente llegará el depósito de dos bimestres, los beneficiarios cobrarán 11,600 pesos.

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¿Cuándo pagan el apoyo Bienestar de 11,600 pesos en 2026?

El doble depósito de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro llegará durante el cuarto mes del año, cuando el titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), Julio León, de a conocer el calendario de pagos de Becas Bienestar abril 2026.

Por ahora se desconocen las fechas exactas en que caerá el apoyo Bienestar de 11,600 a hombres y mujeres universitarias, pero es posible que el pago comience el lunes 6 de abril 2026, justo después de los días en que se celebre la Semana Santa.

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Con esta información, ya solo queda esperar a que se anuncien las fechas oficiales en que llegará el pago doble Bienestar de las Becas Jóvenes Escribiendo el Futuro en abril 2026. La buena noticia es que los hombres y mujeres que estén registrados a este programa, tienen garantizada su ayuda por parte del Gobierno de México.

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