Suspenden Pago Pensión Bienestar Adultos Mayores en Marzo 2026: ¿Qué Apellidos Cobrarán Después?

Se ha confirmado que Pensión Bienestar para Adultos Mayores suspenderá la dispersión de pagos en marzo 2026, por lo que se verá modificado el orden que llevaba hasta ahora este periodo de distribución de apoyos. ¿Cuándo reanudan los depósitos? ¿Quiénes cobran el próximo pago? ¿Por qué se hará esta pausa? En N+ te damos toda la información.

Pero antes, te recordamos que durante estos días se realiza el registro a un apoyo bienestar focalizado en mujeres de 50 a 64 años, así como la inscripción a la Beca Rita Cetina para primaria, que concluye el próximo 19 de marzo.

Video: ¿Cómo Registrarte para la Pensión del Bienestar?: Requisitos, Horarios y Fechas en CDMX

¿Cuánto es el pago de la Pensión Adultos Mayores?

Como cada bimestre, este marzo 2026 llegan los pagos del Bienestar, que incluye la Pensión para Adultos Mayores. Cada programa cuenta con un monto en específico. A continuación te compartimos la lista de precios:

Pensión para Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos

Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos

Programa para Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos a la mayoría de sus beneficiarias y beneficiarios.

De acuerdo con la Coordinación de los Programas para el Bienestar, durante marzo, más de 18 millones derechohabientes obtendrán sus apoyos, lo que representa una inversión social de más de 104 mil millones de pesos, dispersados a nivel nacional, conforme al siguiente calendario.

Te recordamos que los depósitos se realizan, como ya es tradición, conforme a la letra inicial del primer apellido de cada derechohabiente por medio del Banco del Bienestar.

¿Cuándo se suspende el pago de la Pensión Bienestar en marzo 2026?

Los depósitos para adultos mayores se suspenderán este lunes 16 de marzo de 2026, por lo que ningún beneficiario recibirá su apoyo económico en su tarjeta del Banco Bienestar en esta fecha.

Los siguientes días no habrá pagos:

14 de marzo

15 de marzo

16 de marzo

Esto debido a que el lunes 16 de marzo es el día feriado oficial en el que se celebra el aniversario del Natalicio de Benito Juárez, por lo que en esta fecha las instituciones financieras como el Banco del Bienestar no ofrecen servicio y no se pueden realizar depósitos de este tipo.

Noticia relacionada: Registro Abierto de Mejoramiento de Vivienda 2026: Link y Cómo Obtener Apoyo para el Bienestar

¿Qué apellidos cobran después el pago de la Pensión para Adultos Mayores en marzo 2026?

De acuerdo con el orden del calendario, luego de la suspensión del pago de pensión el 16 de marzo 2026, la letra en la que se retoma el pago es la M. Por este motivo, los apellidos que cobran son:

Martínez

Morales

Medina

Mendoza

Molina

Montoya

Mejía

Montero

Macías

Márquez

Maldonado

Mora

Posteriormente, el orden del calendario de pagos del Bienestar en marzo 2026 sigue así:

N, Ñ, O: Miércoles 18

P, Q: Jueves 10

R: Viernes 20 y lunes 23

S: Martes 24

T, U, V: Miércoles 25

W, X, Y, Z: Jueves 26

Historias recomendadas:

CDMX Rompe Récord Guinness de la Clase de Futbol Más Grande del Mundo en el Zócalo

Abre Registro la Tarjeta Violeta 2026: Fechas y Requisitos para Asegurar Uno de los 20 Mil Cupos

