Megapuente Marzo 2026: ¿Es Doble o Triple? Chcea Cómo Te Deben Pagar Si Trabajas en Día Festivo

Faltan pocos días para el megapuente de marzo 2026, periodo en el que muchas personas podrán descansar hasta cuatro días; sin embargo, como sucede en fechas como ésta, algunas serán llamadas a sus centros de trabajo para cubrir su turno con normalidad. De ser así, lo que no será igual es la retribución, pues por ley se debe remunerar con un monto superior. En + te explicamos cómo se paga un día festivo laborado, como este lunes 16 de febrero 2026. ¿Es pago doble o triple? Te contamos.

Y es que antes de que inicien las vacaciones de Semana Santa, habrá días de asueto tanto para estudiantes como para trabajadores. En este caso, el fin de semana más largo del mes está a la vuelta de la esquina.

¿Cuándo es el megapuente de marzo 2026?

El megapuente de marzo 2026 durará cuatro días, pero no será un descanso generalizado, sino que solo algunas personas podrán disfrutar de las cuatro jornadas de asueto.

El fin de semana largo inicia el viernes 13 de marzo, que será día libre para estudiantes de nivel básico, porque habrá registro de evaluaciones. Por ese motivo, sí es un día laboral para maestros y cuerpo administrativo.

No obstante, el día lunes 16 de marzo 2026 sí es festivo oficial, por lo que es obligatorio el descanso para todas y todos los empleados, de acuerdo con la Ley Federal de Trabajo.

¿Cómo deben pagar un día festivo trabajado?

Este lunes 16 de marzo 2026 se conmemora el natalicio de Benito Juárez, por lo que es día festivo o feriado oficial.

De acuerdo con el artículo 75 de la LFT, los trabajadores que deban prestar sus servicios tendrán derecho a que se les pague, independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado, es decir, que deberán recibir un pago triple.

DMZ