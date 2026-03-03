Calendario SEP lo Confirma: Suspenden Clases Estos 5 Días de Marzo 2026 a Nivel Nacional

Ha dado inicio el mes, que es oficialmente el de mayores inasistencias en el ciclo escolar. La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha confirmado en su calendario escolar que se suspenden clases cinco días a nivel nacional este marzo 2026 y en N+ te decimos las fechas y los motivos del cierre de escuelas.

A unos días de que pasara el puente de febrero debido al CTE, ya se esperan las vacaciones de Semana Santa, las cuales están a la vuelta de la esquina.

Video: Comerciantes de Guanajuato Esperan Buenas Ventas de Mariscos en Semana Santa

¿Cuáles son los cinco días sin clases en marzo 2026?

Además de las vacaciones de Semana Santa, que inician este mes, hay algunas otras fechas en las que se suspenden clases para las y los estudiantes de educación básica. Algunas también aplican para el equipo docente y administrativo y hasta un megapuente se coló entre los descansos.

A continuación te contamos cuáles son los días en los que se suspenden las clases en marzo, de acuerdo con el calendario SEP 2025 a 2026:

13 de marzo 2026: Registro de calificaciones

16 de marzo 2026: Día festivo por natalicio de Benito Juárez

27 de marzo 2026: Consejo Técnico Escolar

30 y 31 de mazo 2026: Vacaciones de Semana Santa

Historias recomendadas:

¿Qué Es la Protesta de Brazos Caídos de los Trabajadores del Metro CDMX Hoy? Esto Significa

¿Dónde Sí Aceptan Tarjeta Mi Beca para Empezar y Cuánto Pagan en Marzo 2026? Este Monto Cobrarás



DMZ