¿Cuándo Salen los Niños de Vacaciones en Marzo 2026? A Partir de Este Día Cierran Escuelas SEP

Un nuevo periodo de descanso se aproxima para millones de niños y adolescentes, quienes ya se hacen la pregunta de cuándo salimos de vacaciones en marzo 2026 y acá te decimos a partir de qué día cierran las escuelas de nivel básico de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Estamos a solo unos días de llegar al séptimo mes del ciclo escolar 2025-2026, en el cual habrá un mega puente de cuatro días por el registro de calificaciones y el día festivo por el Aniversario del Natalicio de Benito Juárez, además de que los alumnos de preescolar, primaria y secundaria podrán disfrutar de un nuevo periodo vacacional.

¿Cuándo inician las vacaciones en marzo 2026?

Los niños de preescolar y primaria, así como los adolescentes de secundaria, saldrán de vacaciones a partir del viernes 27 de marzo de 2026, día en el que se realizará el Consejo Técnico Escolar (CTE) en todas las escuelas de nivel básico de México, por lo que desde esta fecha los estudiantes no tendrán que acudir a sus planteles.

Posteriormente, darán inicio las vacaciones de Semana Santa 2026, las cuales comienzan oficialmente el lunes 30 de marzo de 2026, de acuerdo con el calendario escolar de la SEP. De esta manera el cierre de las escuelas se realizará desde esta fecha.

¿Cuánto duran las vacaciones de Semana Santa 2026?

Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria podrán disfrutar de un periodo de dos semanas de vacaciones por las festividades religiosas en México, y si se suma el día sin clases por el CTE, los estudiantes estarán descansando desde el 27 de marzo hasta el 12 de abril.

En total, los niños, niñas y adolescentes mexicanos tendrán 17 días de vacaciones en marzo y abril, antes de regresar a clases el lunes 13 de abril de 2026 para continuar sus estudios rumbo al cierre del ciclo escolar.

Una vez que los alumnos de nivel básico vuelvan a clases después de las vacaciones de Semana Santa 2026, ya solo les quedarán por disfrutar seis días libres en lo que resta del año escolar, que son los siguientes sin contar fines de semana:

1 de mayo por el Día de Trabajo

por el Día de Trabajo 5 de mayo por el Día de la Batalla de Puebla

por el Día de la Batalla de Puebla 15 de mayo por el Día del Maestro

por el Día del Maestro 29 de mayo por el CTE

por el CTE 26 de junio por CTE

por CTE 3 de julio por registro de calificaciones

De esta manera, ya sabes cuándo salen de vacaciones los niños en marzo de 2026 y cuántos días tendrán de descanso por Semana Santa, que es el siguiente periodo vacacional para los millones de estudiantes del nivel básico.

