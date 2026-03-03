¿Qué Es la Protesta de Brazos Caídos de los Trabajadores del Metro CDMX Hoy? Esto Significa

Ante la duda de los usuarios del Metro de la CDMX por las afectaciones con la llamada protesta de brazos caídos, que anunciaron los trabajadores de este servicio de transporte, en N+ te decimos en qué consiste.

¿Habrá servicio con normalidad en el Metro de la CDMX hoy?

Se dio a conocer que el Metro de la CDMX seguirá con normalidad mientras se desarrollan las próximas mesas de diálogo entre el sindicato del Metro y autoridades.

La posible protesta con “brazos caídos” en el Sistema de Transporte Colectivo Metro se precisó que quedó sin efecto para este martes, después de que la dirección del organismo y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo lograron un acuerdo.

¿Cuándo se tenía planeado la protesta en el Metro?

La protesta de brazos caídos se tenía prevista para el 3 de marzo de 2026; sin embargo, tras una reunión del 28 de febrero entre representantes sindicales y autoridades del gobierno capitalino, se llegó al acuerdo de suspenderla.

Los trabajadores dieron a conocer que retomarán las horas extras que habían dejado de realizar desde el viernes anterior.

El Sindicato de Trabajadores del Metro precisó que en el encuentro se lograron avances y que únicamente quedaron “pendientes los temas de orden laboral, “mismos que estaremos tratando el próximo miércoles 4 de marzo con la Jefa de Gobierno y con el Director General de nuestro centro de trabajo”.

¿Cómo es la protesta de brazos caídos?

Respecto a la protesta de brazos caídos, los trabajadores permanecen en sus puestos de trabajo pero realizan sus labores de manera lenta. Por ejemplo, los conductores abordan un tren para dar servicio de manera más lenta de lo habitual, lo que generará retrasos en los trayectos.

En varias líneas, como la 1,2,9, en las terminales de cada línea habrá paros escalonados. También en los talleres y en las oficinas administrativas.

De acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo se busca “garantizar la seguridad de los 4 millones de usuarios que trasladamos a diario, además de la estricta defensa de nuestros derechos laborales”.

