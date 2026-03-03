¿Habrá Marcha de Trabajadores del Metro CDMX Hoy? Esto se Sabe Sobre Protesta 'Brazos Caídos'

Hace unos días, integrantes del sindicato del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro anunciaron una marcha para hoy, 3 de marzo de 2026, para exigir mejoras laborales, así como un mantenimiento a los trenes e instalaciones. Te decimos lo que se sabe sobre la protesta de ‘brazos caídos’.

Recuerda seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Noticia relacionada: Metro CDMX: ¿Qué Pasó Hoy en la Línea 3? Activan Marcha Lenta y Hay Retrasos.

¿Protesta de trabajadores del Metro hoy?

Mediante un comunicado, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro anunció que se alcanzaron acuerdos técnico operativo con representantes del Gobierno de la Ciudad de México, por lo que:

La manifestación que tenían prevista para hoy se suspendió y todas las actividades se realizan con normalidad, quedando sin efecto la protesta de brazos caídos.

Además, mañana 4 de marzo, se prevé una reunión entre intergrantes del Sindicato con autoridades del Gobierno de la CDMX para abordar temas laborales.

Al respecto, el director del Metro, Adrián Rubalcava, confirmó que hubo una reunión entre autoridades y representantes del sindicato, en la que se alcanzaron acuerdos en beneficio de ambas partes, también garantizó el funcionamiento en las 12 líneas del sistema.

Historias rcomendadas:

Con información de N+

Rar

