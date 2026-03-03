Marchas HOY 3 de Marzo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy martes 3 de marzo de 2026.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 8 concentraciones, 5 rodadas ciclistas y 12 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este martes en la capital del país.

Marcha

Cuauhtémoc

16:00 Horas. Madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, marcharán del Ángel de la Independencia con destino al Hemiciclo a Juárez en la “137 Acción Global por Ayotzinapa y México”.

Concentraciones

Cuauhtémoc

10:00 Horas. El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana se concentrará en:

Suprema Corte de Justicia de la Nación en José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

en José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Palacio Nacional en Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Xochimilco

10:00 Horas. La Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco se reunirá en Casa del Pueblo Tlamachtiloyan de Atlapulco en Adolfo López Mateos No. 323, Col. San Juan Moyotepec.

Rodadas ciclistas

Cuauhtémoc

20:30 Horas. Paseo de Todos Ciudad de México.

Inicia y Termina en el Monumento a la Revolución.

Ruta: Ignacio Ramírez, Av. Paseo de la Reforma, Mariano Escobedo, Cuitláhuac, Máximo Martínez, Calz. Camarones, Plan Agua Prieta, Av. de los Maestros, Calz. México - Tacuba, Circuito Interior, Eje 1 Norte, Av. de los Insurgentes, Luis D. Colosio, Jesús García, Buenavista, Ponciano Arriaga al Monumento a la Revolución.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 3 de marzo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

