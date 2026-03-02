Reporte Diario Sarampión en México: Suman Cerca de Mil Contagios en 1 Semana y Casi 12 Mil Casos al 2 de Marzo

Sarampión en México: Cerca de Mil Contagios en 1 Semana y Casi 12 Mil Casos al 2 de Marzo 2026
En las últimas horas, la Secretaría de Salud dio a conocer los casos activos en los 32 estados y cuya cifra de muertos se ubica en 32
Los casos de sarampión continúan aumentando en el país. La Secretaría de Salud informó, hoy lunes 2 de marzo de 2026, que se confirmaron 11 mil 889 casos acumulados de sarampión en los 32 estados y 403 municipios del país y se mantiene en 32 el número de muertos por la enfermedad.
Estas cifras muestran que del 23 de febrero de 2026 (10 mil 941 casos) al 2 de marzo ( 11 mil 889) se han reportado 948 casos.