Reporte Diario Sarampión en México: Suman Cerca de Mil Contagios en 1 Semana y Casi 12 Mil Casos al 2 de Marzo

Los casos de sarampión continúan aumentando en el país. La Secretaría de Salud informó, hoy lunes 2 de marzo de 2026, que se confirmaron 11 mil 889 casos acumulados de sarampión en los 32 estados y 403 municipios del país y se mantiene en 32 el número de muertos por la enfermedad.

Estas cifras muestran que del 23 de febrero de 2026 (10 mil 941 casos) al 2 de marzo ( 11 mil 889) se han reportado 948 casos.



